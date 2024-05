Verde AgriTech Ltd est une société de technologie agricole qui produit des engrais potassiques. La principale activité de la société est la production et la vente d'un engrais potassique multi-nutriments commercialisé au Brésil sous les marques K Forte et BAKS, Silicio Forte, et au niveau international sous le nom de Super Greensand (le produit). K Forte est un engrais potassique qui est une source de potassium, de silicium, de magnésium et d'oligo-éléments. BAKS est une combinaison de K Forte et de trois autres éléments nutritifs que les clients peuvent choisir en fonction des besoins de leurs cultures. L'entreprise extrait et traite sa principale matière première à partir de ses propriétés minières qu'elle détient à 100 %, puis vend et distribue le produit. Son projet Cerrado Verde, situé dans l'État de Minas Gerais, au Brésil, est un gisement riche en potassium, à partir duquel elle produit des solutions pour la nutrition et la protection des cultures, l'amélioration des sols et l'accroissement de la durabilité. Ses technologies sont Cambridge Tech, 3D Alliance, MicroS Technology, N Keeper et Bio Revolution.