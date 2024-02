(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

AB Dynamics PLC - Concepteur, fabricant et fournisseur de produits de test, de simulation et de mesure avancés pour le marché des transports, basé dans le Wiltshire - déclare que la période de six mois se terminant le 29 février a été "positive" et en ligne avec les attentes. Le chiffre d'affaires du premier semestre devrait augmenter de 5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 51 millions de livres sterling. "Le groupe continue de tirer profit des investissements réalisés dans son infrastructure commerciale et opérationnelle, qui, associés à la croissance du chiffre d'affaires, devraient se traduire par une amélioration de la marge d'exploitation ajustée par rapport à la même période de l'exercice 2023", ajoute AB Dynamics. Elle poursuit : "Le groupe a enregistré de fortes prises de commandes au cours du premier semestre et dispose d'un solide carnet de commandes, ce qui offre une bonne visibilité pour le second semestre. Le conseil d'administration reste confiant dans la capacité du groupe à réaliser de nouveaux progrès financiers et stratégiques cette année, ses prévisions de performance pour l'exercice 2024 restant inchangées à ce stade."

Verditek PLC - Producteur londonien de panneaux solaires légers - La cession de l'activité solaire a été approuvée par 95 % des actionnaires lors de l'assemblée générale. L'activité a été vendue à Verditek Solar Ltd, détenue par les détenteurs d'obligations de Verditek, pour 528 340 GBP. L'entreprise annonce également la démission du président David Willetts, du directeur général Robert Richards et du directeur non exécutif George Katzaros, et propose la nomination de Bob Holt et John Charlton. Bob Holt a récemment occupé le poste de PDG de Revolution Beauty Group PLC. Holt aidera Verditek "à trouver des souscripteurs pour 400 millions de nouvelles actions ordinaires" au prix de 0,075 pence par action, ce qui permettrait de lever 300 000 livres sterling. Holt conclut également un accord de prêt de 300 000 GBP avec Verditek, dont 250 000 GBP "seront avancés sous peu pour permettre à Verditek de s'acquitter de certaines obligations en cours de la société". Verditek publiera également sous peu des informations complémentaires sur un projet de levée de fonds d'environ 1,5 million de livres sterling. Ce projet devra être approuvé par les actionnaires lors d'une assemblée générale. Une proposition de consolidation d'actions à 100:1 sera également soumise aux actionnaires. L'entreprise note que la vente des actifs solaires fait d'elle une coquille de trésorerie. Elle prévoit de changer son nom en EARNZ PLC, qui signifie Energy Advisory Regeneration Net Zero.

Bradda Head Lithium Ltd - société américaine d'exploration du lithium - annonce la finalisation d'un échange de terrains sur des titres miniers non brevetés dans le cadre du projet d'argile de Wikieup en Arizona (États-Unis). Bradda Head conservera 66 nouvelles concessions. "En contrepartie, Bradda a transféré 55 titres miniers non brevetés à la filiale d'Arizona Lithium, Big Sandy Inc. L'article se poursuit : "Cet échange final renforce l'exposition de Bradda à des cibles de lithium dans l'argile de haute qualité et améliore encore le portefeuille de la société dans ce projet de haute qualité. Le nouveau terrain sera, en temps voulu, exploré avec une cartographie géologique et un échantillonnage de surface pour les opportunités, développant des cibles de forage prioritaires potentiellement pour plus tard dans l'année."

88 Energy Ltd - Société d'exploration pétrolière axée sur l'Alaska - déclare que les opérations de mobilisation sont terminées et que les opérations de test de pré-flux sont "avancées" sur le puits de découverte Hickory-1. "Deux tests d'écoulement sont prévus, l'un dans les réservoirs Upper SFS et SMD-B, chacun devant durer environ dix jours", indique 88.

East Star Resources PLC - Société d'exploration et de développement axée sur l'or et le cuivre au Kazakhstan - Annonce l'attribution d'une première licence d'exploration de porphyre cuprifère, dans le cadre de la stratégie d'exploration de porphyre cuprifère. Le directeur général Alex Walker déclare : " Nous sommes heureux d'avoir notre première licence dans le cadre de la nouvelle stratégie de porphyre cuprifère, qui a déjà fait l'objet d'une visite initiale du site en juin 2023 par le directeur non exécutif Chris van Wijk. Cette visite a confirmé la facilité d'accès du site et l'existence d'une altération hydrothermale associée à une lithocapture de silice identifiée à partir d'images satellite. Nous sommes impatients de nous rendre sur le terrain pour procéder à la cartographie géologique et à l'échantillonnage du sol afin de faire progresser ce prospect et de poursuivre notre travail de bureau de haut niveau pour d'autres prospects dans cette immense ceinture minérale sous-explorée en utilisant les cadres fondamentaux partagés par BHP dans le cadre du programme Xplor. "

Vinanz Ltd - société d'exploitation minière de bitcoins avec des opérations aux États-Unis et au Canada - lève 447 750 GBP à 12 pence par action. Les fonds seront utilisés "principalement pour aider à sensibiliser la société aux États-Unis en vue de son inscription à la cote de l'OTCQB". Vinanz ajoute : "La société utilisera également une partie de ces fonds pour lancer des enquêtes en vue d'une éventuelle cotation des actions Vinanz sur le Nasdaq. Ces enquêtes n'en sont qu'à leur début et il n'y a aucune garantie que la société obtiendra une cotation sur le Nasdaq, mais si elle y parvient, cela devrait accroître notre exposition commerciale aux actionnaires américains et pourrait améliorer la liquidité des actions de la société". L'entreprise étudie également la possibilité de négocier ses actions à Francfort. En ce qui concerne la levée de fonds, Vinanz ajoute : "Ce financement permettra d'acquérir de nouveaux mineurs de bitcoins qui viendront s'ajouter à notre flotte existante de mineurs aux États-Unis et au Canada. Ce prochain achat de mineurs de bitcoins introduira la première série de mineurs S21 de nouvelle génération dans la flotte de Vinanz".

Nexxen International Ltd - société de technologie publicitaire basée à New York, anciennement connue sous le nom de Tremor International Ltd - parvient à un accord de règlement et lance un partenariat stratégique de trois ans avec Alphonso Inc et LG Electronics Inc. Nexxen ajoute : "L'accord de règlement exécuté comprend une composante en espèces et un partenariat stratégique commercial qui résout les différends à l'origine des plaintes, mettant ainsi fin au litige entre les parties." La société explique qu'Alphonso, une entreprise de télévision connectée et de publicité sur plusieurs écrans, accorde à Nexxen l'accès "à la monétisation d'une partie de l'inventaire premium de LG [télévision connectée]".

EDX Medical Group PLC - Société basée à Cambridge, en Angleterre, qui développe des produits et des services de diagnostic numérique pour traiter le cancer, les maladies cardiaques et les maladies infectieuses - Le conseil d'administration approuve l'émission de 13 millions d'actions à 12 pence chacune, levant ainsi 1,6 million de livres sterling dans le cadre d'une souscription. "La souscription complète un tour de table qui a permis de lever 5,7 millions de livres sterling, au total, à 12 pence par action.

Image Scan Holdings PLC - Fournisseur de systèmes d'écrans à rayons X basé à Loughborough, en Angleterre - fait état d'un début d'activité plus lent en 2024 en ce qui concerne les ventes et les prises de commandes. En janvier, son carnet de commandes s'élevait à 611 000 GBP. L'entreprise s'attend maintenant à ce que les résultats de l'année soient "significativement" pondérés par le second semestre. Le conseil d'administration et son principal actionnaire ont commencé à identifier et à analyser les organisations susceptibles d'offrir des possibilités de partenariat et d'acquisition.

ASA International Group PLC - fournisseur de microfinance en Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Afrique de l'Ouest et de l'Est - Le portefeuille de prêts en cours augmente de 377 millions USD au 31 décembre, soit une hausse de 4 % par rapport à octobre. "Toutes les filiales opérationnelles ont atteint un taux de recouvrement supérieur à 90 % et 12 pays ont atteint un taux de recouvrement supérieur à 95 %", ajoute le communiqué. L'efficacité du recouvrement en Inde s'est améliorée pour atteindre 97 % en décembre 2023, contre 95 % en octobre, explique ASA. En ce qui concerne l'avenir, l'ASA ajoute : "Alors que l'inflation et les mouvements de change connexes continueront d'avoir un impact sur la performance financière des filiales opérationnelles du groupe en termes de dollars, sur la base des développements positifs de S2 2023, la société s'attend à ce que l'environnement opérationnel pour ses clients continue de s'améliorer sur la plupart des marchés en 2024. Par conséquent, la société s'attend à ce que la performance financière en 2024 continue de s'améliorer par rapport à 2023. "

Animalcare Group PLC - Fabricant de médicaments vétérinaires basé à York, Angleterre - Annonce la cession de sa participation majoritaire dans la société Identicare Ltd, spécialisée dans la micropuce pour animaux de compagnie, pour un montant de 24,9 millions de livres sterling en numéraire. "Cela représente une cristallisation significative de la valeur pour la société et ses actionnaires à partir d'un actif non essentiel et permet à la société de se concentrer sur la croissance de son marché de la santé animale basée sur les produits pharmaceutiques", indique la société.

