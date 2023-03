GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Les actions de Verditek s'envolent suite à l'obtention d'un contrat

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé sur l'AIM à Londres ce vendredi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Verditek PLC, en hausse de 22% à 0,82 pence, fourchette de 12 mois 0,45p-3,00p. Le fabricant de panneaux solaires signe un accord d'approvisionnement exclusif de trois ans avec la société suédoise Lindab Profil AB. Bien que Lindab n'ait pas d'obligation d'achat minimum et qu'il n'y ait aucune garantie de commande, Verditek a déjà fourni pour plus de 100 000 euros de panneaux à Lindab pour un certain nombre de projets, selon l'entreprise. L'évolution du cours de vendredi signifie que les actions de Verditek sont maintenant plus élevées qu'elles ne l'étaient le 17 février, la veille du jour où la société a informé le marché qu'elle avait reçu un avis de résiliation de son accord de distribution avec son partenaire Bradclad Group.

----------

Tekcapital PLC, en hausse de 4,3% à 15,65 pence, fourchette de 12 mois 14,75p-37,80p. La société déclare que sa filiale Guident Ltd a vu "une plus grande traction commerciale" pour son logiciel de surveillance et de contrôle à distance pour les véhicules autonomes. Depuis le début de l'année 2023, le pipeline de ventes de Guident a augmenté. Guident fournira bientôt ses services à l'autorité de transport de Jacksonville, avec un premier bon de commande du contrat prévu prochainement.

----------

AIM - LOSERS

----------

Purplebricks Group PLC, en baisse de 9,6 % à 7,01 pence, fourchette de 12 mois 6,50 pence-30,50 pence. L'action avait bondi de plus de 15 % mercredi après que l'agent immobilier en ligne a confirmé qu'il était en pourparlers avec Strike Ltd au sujet de la participation potentielle de Strike à un processus de vente formel. Bien que Strike ne participe pas actuellement au processus, les actions de Purplebricks ont tout de même grimpé en flèche. Elles ont maintenant perdu 15 % au cours de la semaine écoulée et 68 % au cours de l'année écoulée.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.