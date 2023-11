(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

Ethernity Networks Ltd, a plus que doublé pour atteindre 2,27 pence mercredi matin, contre 0,78 pence mardi, avec une fourchette de 12 mois de 0,20 à 10,42 pence. Le fournisseur de technologie de semi-conducteurs pour le traitement des données a déclaré avoir signé un contrat de 800 000 USD avec un "client à long terme dans le domaine des réseaux de communication de données". Le pacte signifie qu'il a étendu une licence existante avec le client, relative à la technologie de processeur de flux ENET d'Ethernity. "Le client a acquis cette technologie auprès d'Ethernity depuis plus de dix ans et l'extension de la licence permet le déploiement de la technologie sur une gamme plus large de produits du système d'accès Ethernet du client", ajoute Ethernity.

Empire Metals Ltd, en hausse de 16% à 9,96 pence, fourchette de 12 mois 1,44 pence-10,20 pence. L'action a atteint son plus haut niveau sur 12 mois après que la société d'exploration et de développement ait annoncé ses "résultats de forage à la teneur la plus élevée" à ce jour sur le site de Pitfield, en Australie-Occidentale. Les résultats ont confirmé l'existence de zones de minéralisation de dioxyde de titane à haute teneur. "Ces résultats exceptionnels apportent une preuve supplémentaire que nous avons un système minéralisé enrichi en titane à haute teneur d'importance stratégique mondiale à Pitfield", déclare le directeur général Shaun Bunn.

AIM - LOSERS

Verditek PLC, baisse de 37% à 0,20p, fourchette de 12 mois 0,15p-1,90p. Le producteur de panneaux solaires prévient qu'il dispose de "ressources de trésorerie limitées" et qu'il doit procéder à une sorte de levée de fonds ou de recapitalisation pour renforcer ses coffres "dans les quatre à douze semaines à venir", en fonction de la date à laquelle il recevra un remboursement de TVA de la part des autorités fiscales italiennes. "La société étudie activement un certain nombre d'options. Elle est notamment en discussion avec un partenaire stratégique potentiel, actif dans le domaine de l'énergie solaire, au sujet d'une éventuelle collaboration comprenant une prise de participation significative dans la société et une éventuelle coentreprise", précise M. Verditek.

