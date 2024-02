Verditek PLC est une entreprise de technologies propres basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est de développer et de commercialiser des technologies propres. La société se concentre sur la commercialisation de ses panneaux solaires. Ses activités solaires sont basées dans une usine d'environ 2 000 mètres carrés située à Lainate, dans la banlieue de Milan, en Italie, avec une capacité de production d'environ 80 mégawatts (MW) par an. La société a conçu son panneau solaire, qui se compose d'un panneau d'environ 60 cellules et a une puissance de 340 watts (W). La société a développé son concept PowerMat, où environ 250 kilowatts (kw) de panneaux sont connectés par l'un des deux systèmes et sont stockés lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans un conteneur d'expédition pour le transport et la réutilisation dans différents endroits. L'entreprise propose des solutions pour l'armée, les transports, les pylônes de télécommunications cellulaires, les nouvelles constructions (dans le cadre d'un système intégré de tuiles) et les entrepôts (où les structures de toiture sont moins rigides).