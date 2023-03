Les nerfs du secteur bancaire reprennent le dessus après la chute du Credit Suisse

(Alliance News) - Les actions européennes ont succombé à la pression de la vente en fin de matinée vendredi, alors que la crainte d'une crise bancaire s'est à nouveau accrue, avec les actions de Credit Suisse dans le rouge une fois de plus.

Les mineurs et les compagnies pétrolières ont soutenu le FTSE 100 et lui ont permis de surpasser ses homologues continentaux, mais Wall street a été appelée à ouvrir en baisse.

L'indice FTSE 100 n'a perdu que 0,26 point à 7 409,77 points vendredi en début d'après-midi. Sur l'ensemble de la semaine, il a perdu 4,4 %.

Le FTSE 250 a perdu 50,97 points, soit 0,3 %, à 18 707,61, et l'AIM All-Share a perdu 1,38 point, soit 0,2 %, à 812,69.

Le Cboe UK 100 est resté stable à 741,36. Le Cboe UK 250 a baissé de 0,5 % à 16 260,15. Le Cboe Small Companies a baissé de 0,2% à 13 472,64.

En Europe continentale, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a glissé de 0,1 %.

À New York, l'ouverture des marchés boursiers a été négative. Le Dow Jones Industrial Average était indiqué en baisse de 0,4% et le S&P 500 en baisse de 0,3%. Le Nasdaq Composite devait ouvrir en légère baisse.

À Zurich, Credit Suisse était en baisse de 7,9 % vendredi en début d'après-midi, perdant ainsi une partie de la hausse de 19 % du cours de l'action enregistrée jeudi à Zurich. La valeur de Credit Suisse a chuté d'un quart depuis le début de la semaine. Au cours des 12 derniers mois, l'action a perdu 74 % de sa valeur.

"A l'heure actuelle, la fortune du marché semble être liée à une parcelle de premier ordre de l'immobilier zurichois qui abrite ce qui semble être la grande banque la plus malade d'Europe", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Credit Suisse et UBS sont opposés à l'idée d'une fusion sur ordre du gouvernement suisse, a rapporté Bloomberg jeudi en fin de journée.

UBS préférerait faire cavalier seul et ne pas prendre les risques liés à Credit Suisse, a rapporté Bloomberg, citant des personnes ayant connaissance du dossier.

M. Mould d'AJ Bell a ajouté : "La question de savoir si les efforts du gouvernement suisse pour soutenir la banque s'avèrent suffisants, si l'injection de Wall street dans l'institution régionale en difficulté First Republic fonctionne du jour au lendemain et s'il y a d'autres banques vulnérables devrait rester un élément clé pour les investisseurs". Le redoutable mot en "c", contagion, reste certainement dans l'air".

La Banque centrale européenne organisera vendredi des discussions sur l'état des banques dans la zone euro, sur fond d'inquiétudes causées par la faillite de deux créanciers américains.

Cette réunion, la deuxième de ce type cette semaine, n'était pas prévue à l'avance, mais il s'agit d'une mesure habituelle en réaction à l'évolution rapide du secteur bancaire.

Jeudi, la BCE s'en est tenue à l'augmentation prévue d'un demi-point de pourcentage de son taux d'intérêt, malgré l'agitation des marchés due aux craintes d'une aggravation de la crise bancaire.

Les décideurs politiques européens ont dû faire face à des appels à ralentir leur campagne agressive de hausse après l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank aux États-Unis, les plus grandes faillites du secteur depuis la crise financière de 2008.

Ailleurs dans le secteur bancaire, la banque centrale chinoise a annoncé une réduction du montant des liquidités que les banques sont tenues de conserver en réserve. Il s'agit de la première réduction de ce type cette année, la Banque populaire de Chine ayant décidé de soutenir une économie affaiblie par la pandémie.

Elle ramène le ratio moyen pondéré des institutions financières à environ 7,6 %. Le taux avait été abaissé pour la dernière fois en novembre, alors que la deuxième économie mondiale était freinée par des mesures strictes (Covid-19).

La livre était cotée à 1,2119 USD vendredi à la mi-journée, contre 1,2110 USD jeudi soir. L'euro s'est établi à 1,0622 USD, stable par rapport à 1,0619 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 132,64 yens, en baisse par rapport à 133,09 yens.

La livre sterling et l'euro ont chuté après avoir atteint des sommets intrajournaliers de 1,2176 USD et 1,0669 USD, respectivement.

À Londres, Shell et BP ont augmenté de 1,7 % et de 1,6 %, suivant la hausse des prix du pétrole.

Le pétrole Brent était coté à 74,95 USD le baril vendredi en début d'après-midi à Londres, en hausse par rapport aux 74,21 USD de jeudi.

"Les prix du pétrole sont stables aujourd'hui après avoir subi des pertes significatives alors que les investisseurs s'inquiétaient des retombées de la crise financière. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire, et il serait incorrect d'affirmer que la crise financière, qui a commencé avec l'effondrement de Silver Gate et SVB, est terminée, c'est pourquoi les traders vont probablement avoir du mal à calculer l'équation de la demande pour le pétrole. Le sommet de l'OPEP, qui aura lieu dans une semaine, est l'événement le plus important en termes d'offre et de demande pour les négociants. Jusqu'à présent, deux grands acteurs, l'Arabie Saoudite et la Russie, ont gardé les marchés tranquilles en s'engageant à maintenir l'offre sous contrôle", a commenté Naeem Aslam, analyste chez Zaye Capital Markets.

Les sociétés minières ont également progressé, Glencore augmentant de 1,8 %, Anglo American de 1,4 % et Antofagasta de 0,5 %.

BT a toutefois baissé de 3,4 %. Son unité Openreach a subi un revers dans le lancement prévu d'un nouveau plan à large bande.

Le fournisseur de services de câblage de réseau Openreach prévoit d'introduire un plan de tarification pour les fournisseurs d'accès à Internet à partir du 1er avril.

Vendredi, l'autorité de régulation britannique a déclaré qu'il lui faudrait deux mois supplémentaires pour procéder à une analyse plus approfondie avant de rendre sa décision finale. Ce retard est dû à un "certain nombre de réponses détaillées" à sa consultation, "dont certaines soulèvent des questions qui nécessitent une évaluation plus approfondie", a déclaré l'Ofcom.

Par conséquent, le lancement d'Equinox 2 prévu pour le 1er avril "ne serait pas approprié" tant que l'Ofcom n'aura pas rendu sa décision finale, a déclaré l'Ofcom.

Vendredi, l'Ofcom a également publié deux échanges entre lui-même et le directeur général de BT, Philip Jansen, datant de février.

En écrivant à la directrice générale de l'Ofcom, Melanie Dawes, M. Jansen a cherché à défendre ses commentaires dans un article publié par le Financial Times au début du mois de février.

M. Jansen a déclaré que plusieurs commentaires rapportés dans l'article intitulé "BT chief warns Openreach fibre push will 'end in tears' for rivals" (le chef de BT prévient que la poussée de la fibre Openreach se terminera par des larmes pour les rivaux) avaient été sortis de leur contexte. Il a déclaré à M. Dawes que ses commentaires étaient "explicitement" favorables à la concurrence dans le domaine de la construction de réseaux à fibres optiques.

Ailleurs à Londres, Verditek a gagné 23 %. Le fabricant de panneaux solaires a signé un accord d'approvisionnement exclusif de trois ans avec la société suédoise Lindab Profil.

Bien que Lindab n'ait pas d'obligation d'achat minimum et qu'il n'y ait aucune garantie de commande, Verditek a déjà fourni pour plus de 100 000 euros de panneaux à Lindab pour un certain nombre de projets, a déclaré l'entreprise.

Les actions de Verditek sont aujourd'hui plus élevées qu'elles ne l'étaient à la mi-février, lorsque l'entreprise a déclaré que son partenaire Bradclad Group avait mis fin à un accord de distribution. Les actions ont toutefois perdu plus de la moitié de leur valeur depuis la mi-octobre, lorsque Verditek a averti qu'elle ne pouvait plus être considérée comme un "fournisseur exclusif" de Bradclad, étant donné que ce dernier avait commencé à travailler avec un autre fabricant.

L'or était coté à 1 934,58 USD l'once vendredi à la mi-journée, contre 1 918,22 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

