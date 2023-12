Vergnet : Vincent de Mauny nommé Président

Le Conseil d’administration de Vergnet a annoncé la nomination de Vincent de Mauny, actuel Directeur général, au poste de Président du Conseil d’administration, en remplacement de Cyril Courtonne. "J’ai été ravi d’accompagner Vergnet pendant cette période dense et de prendre les décisions qui ont été importantes pour son intérêt social. Je passe le relais à Vincent et me dirige maintenant vers d’autres missions. Je garderai toujours un œil attentif à Vergnet." a déclaré Cyril Courtonne.