Vergnet : diversification des activités photovoltaïques de sa filiale en Nouvelle-Calédonie

Le groupe Vergnet annonce la diversification des activités photovoltaïques de sa filiale en Nouvelle-Calédonie, Vergnet Pacific, qui a remporté un projet pour la mise en œuvre d'installations de production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) photovoltaïques. Ce projet a été lancé par la SEM Sud Habitat de Dumbéa dans le cadre de la réhabilitation des systèmes de production d'ECS de 80 logements.



La SEM Sud Habitat est l'un des trois bailleurs sociaux de Nouvelle-Calédonie, déployant son action dans l'agglomération du Grand Nouméa, sur les communes de Dumbéa, du Mont-Dore, de Nouméa et de Païta. Elle gère plus de 2 140 logements répartis dans 67 résidences.



Le projet, nommé "Résidence Kolovai" pour 20 logements et "Résidence Makatea" pour 60 logements, vise à moderniser les systèmes de production d'ECS, à réduire l'empreinte carbone grâce à l'utilisation de l'énergie solaire et à améliorer l'efficacité énergétique des résidences concernées.



A la différence d'un chauffe-eau solaire classique thermique, le système développé spécifiquement avec Soléos, partenaire de Vergnet Pacific, permet l'accès à l'eau chaude à un coût modéré, confort peu accessible pour les populations à faible revenus depuis la hausse des prix de l'énergie. Par ailleurs, l'excédent d'électricité produit sera dédié à l'autoconsommation électrique.



Ce premier projet représente un chiffre d'affaires de 335 000 euros qui contribuera dès le quatrième trimestre 2023 aux revenus du Groupe.