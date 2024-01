Vergnet : diversification stratégique de ses filiales en Asie-Océanie

Vergnet, spécialiste des énergies renouvelables et des solutions durables, annonce une étape clé dans la diversification des activités de ses filiales en Asie-Océanie. Vergnet Pacific et Vergnet Wallis-et-Futuna étendent désormais leurs activités au secteur de l'éclairage public et du relamping solaire. Cette expansion est une illustration concrète de l'engagement du groupe Vergnet envers l'innovation et la transition écologique, s'inscrivant dans le prolongement de ses récentes initiatives dans les chauffe-eaux solaires.