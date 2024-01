Communiqué de presse

Cap sur 2024 dans le secteur de l'énergie solaire au Brésil avec Vergnet do Brasil

Ormes, le 29 janvier 2024 - 8h

Le groupe Vergnet, à l'avant-garde des énergies renouvelables, se projette en 2024 avec une stratégie ambitieuse visant à renforcer ses positions dans le secteur solaire au Brésil. La vision du Groupe pour l'année à venir s'articule autour d'une expansion stratégique dans la filière à travers sa filiale créée en mai 2021, Vergnet do Brasil.

Pour 2024, Vergnet est heureux d'annoncer la signature de deux nouveaux contrats EPC, impliquant la prise en charge de la fourniture, de la réalisation et de la mise en service de l'installation. Ces projets signés avec la société Voltxs Energia, développeur et producteur indépendant d'énergie (IPP, pour « Independant Power Producer ») spécialisé dans l'énergie solaire, font suite à un projet initial réussi par Vergnet pour ce même client à Guanambi, dans l'état de Bahia, en 2023. Ces projets concernent :

La centrale solaire de Caraibas/Celpe : Puissance totale de 4MWc, 8 752 panneaux installés, projet situé à Petrolina, dans l'État du Pernambouc, au nord-est du Brésil .

Petrolina, dans l'État du Pernambouc, au nord-est du Brésil La centrale solaire de Maddi I : Puissance totale de 1MWc, 2 268 panneaux installés, projet situé à America Dourada, dans l'État du Bahia, au nord-est du Brésil.

Le ? Projet Bom Jesus, annoncé il y a quelques mois, est le premier projet réalisé avec la société Elis Energia et concerne une centrale photovoltaïque située à Bom Jesus, dans la région nord-est du Brésil. Avec une capacité totale de 4 MWc et un budget de 2 millions d'euros, ce projet est en cours de construction. Sa mise en service est prévue à la fin du premier trimestre 2024. Ce projet reflète l'engagement de Vergnet dans la transition énergétique et représente une étape importante dans notre expansion au Brésil.

Ces trois contrats démontrent la capacité du Groupe à gérer des projets d'envergure et laissent augurer un avenir prometteur pour la jeune filiale, Vergnet do Brasil. Après une croissance record en 2023, la filiale brésilienne de Vergnet vise une expansion encore plus significative en 2024, avec des partenariats stratégiques.

La confiance renouvelée des clients et partenaires du Groupe est au cœur de la stratégie pour 2024 qui vise à consolider les relations historiques tout en en forgeant de nouvelles. Ces concrétisations sont pour le groupe Vergnet, un pas de plus dans la transition énergétique à l'international et confortent sa détermination à jouer un rôle majeur dans la promotion d'un avenir énergétique durable et responsable.

