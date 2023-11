Vergnet met fin à son contrat

de financement avec la société NEGMA

Ormes, le 6 novembre 2023, 18h30

Vergnet annonce avoir mis fin au contrat d'émission et de souscription d'obligations convertibles en actions nouvelles (« OCA ») avec bons de souscription d'actions attachés (« BSA », ensemble les « OCABSA »), conclu le 26 septembre 2022, et qui portait sur un montant nominal maximum total de cent millions d'euros (100.000.000 €) réservés au bénéfice de Negma Group Investment (« Negma Group »).

La résiliation de ce contrat est motivée par l'impossibilité pour Vergnet de tirer des tranches conformément aux termes du contrat.

Cette situation oblige Vergnet à se tourner rapidement vers d'autres financements pour faire face à ses obligations.

Vincent de Mauny, Directeur Général du Groupe Vergnet, indique : « Nous vous informons aujourd'hui de la fin du contrat de financement avec Negma. En effet, Negma n'a pas respecté ses engagements contractuels depuis plusieurs mois, or Vergnet se doit de continuer à faire face à ses obligations, à appuyer son développement et sa restructuration. Vergnet entend poursuivre ses recherches de partenaires fiables ayant la volonté de travailler en intelligence avec la société dans un format de financement raisonnable et pérenne permettant de créer de la valeur ».

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet, « créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989 », n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Vincent de Mauny

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

Jérôme Gascoin

vergnet@aelium.fr

