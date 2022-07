Vergnet S A : Changement important de la gouvernance de VERGNET

Communiqué de presse

CHANGEMENT IMPORTANT DE LA GOUVERNANCE DE VERGNET

Dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général

Nomination d'un Président, Cyril Courtonne

Nomination d'un Directeur Général

Départ de Patrick Werner, ancien PDG

Nomination de 6 nouveaux administrateurs

Mise en place d'une stratégie rentable et durable

Audit des comptes en cours

Ormes, le 18 juillet 2022 - Des changements de gouvernance majeurs ont eu lieu à la tête de VERGNET. Le conseil d'administration, en grande partie renouvelé avec la nomination de 6 administrateurs lors de l'AG du 29 juin a pris la décision de scinder les fonctions de Président et de Directeur Général pour mieux répondre aux besoins de la société dans un avenir impacté par la hausse de l'inflation et la guerre en Ukraine. Cette évolution est conforme aux meilleures pratiques de gouvernance. Patrick Werner, jusqu'à présent Président Directeur Général, quitte le groupe et est remplacé par Cyril Courtonne, Président non exécutif et Cyril Ledran, Directeur Général.

Ingénieur de formation et titulaire d'un master en management de l'innovation de Grenoble École de Management, Cyril Courtonne dirige aujourd'hui son propre cabinet de conseil spécialisé dans la création, le développement et la restructuration de sociétés à fort potentiel. Il a débuté sa carrière dans des fonctions transverses technique/vente/marketing au sein de groupes industriels tels que SAGEM avant de lancer sa première société dans le domaine du numérique en 2009 et de la revendre en 2018.

Nommé DGD le 19 mai, Cyril Ledran a une expérience reconnue des entreprises en retournement. Après des responsabilités commerciales et marketing dans des groupes internationaux très structurés, il a rejoint depuis plus de 20 ans des structures plus entrepreneuriales. Il dispose d'une solide expérience de tous les métiers liés

la direction générale. Son leadership, sa capacité de travail en équipe et sa volonté de mobiliser ses collaborateurs sont des atouts forts pour assurer le rebond de VERGNET.

Par ailleurs, l'Assemblé Générale Ordinaire du 29 juin 2022 a voté à l'unanimité la nomination de 6 nouveaux administrateurs : Marie Yeganeh, Cyril Courtonne, Matthieu Rosy, Daniel Wilfred, Michel Autrand et Christophe Le Blanc.

Développement du Groupe Vergnet

Forts de leurs expertises, Cyril Courtonne et les membres du Conseil d'Administration expriment leur confiance