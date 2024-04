L'émission d'un maximum de 1.500 obligations senior d'une valeur nominale initiale de 1.000 euros par VERGNET, SA à conseil d'administration au capital social de 37.172,40 euros, dont le siège social est situé 12 rue des Châtaigniers à Ormes (45140) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le n°348 134 040 (l'« Émetteur » ), a été décidé par l'assemblée générale des actionnaires de l'Émetteur du 27 Juillet 2023 et une décision du Conseil d'Administration de l'Émetteur du 05 février 2024

substantiellement identiques et financières, conformément à l'article L.228-46, 2ème paragraphe du Code de commerce Français.

3. Statut des Obligations

Les Obligations sont des obligations directes, inconditionnelles, non garanties et non subordonnées de l'Émetteur, de même rang à date et à l'avenir, et seront classées pari passu et sans aucune préférence entre elles et (sous réserve d'éventuelles exceptions légales) de manière égale et proportionnelle à toutes les dettes non garanties et non subordonnées, présentes ou futures échues et à échoir de l'Émetteur.

4. Nombre d'Obligations émises

Dans le cadre de l'Emprunt Obligataire, un nombre variable d'Obligations pourra être émis en considération du montant levé par l'Émetteur auprès des Titulaires d'Obligations au cours de la période de souscription détaillée ci-après. La valeur nominale de chaque Obligation émise dans le cadre l'Emprunt Obligataire s'élèvera à mille euros (1.000 EUR), de sorte que le nombre maximum d'Obligations susceptible d'être émises en cas de souscription par les Titulaires d'Obligations s'élèvera à un nombre maximum de mille cinq cents (1.500) Obligations.

Les Obligations seront souscrites et émises pendant une période courant du mois de février 2024 au mois de décembre 2026 (la « Période de Souscription »), étant précisé que la première souscription a été effectuée fin mars 2024. Les Obligations peuvent avoir, d'un Titulaire d'Obligation à l'autre, une date d'émission différente, en fonction de la date à laquelle la souscription concernée a été effectuée par chacun des Titulaires d'Obligations (la « Date d'Émission Initiale »). Chaque Obligation est identique et accorde les mêmes droits à chaque Titulaire d'Obligations.

5. Libération du prix de souscription

Chaque Obligation est souscrite et émise pour 60% de sa valeur nominale, soit un prix de souscription de six cents euros (600 EUR) par Obligation.

6. Maturité des Obligations - amortissement 6.1 Maturité

Sauf cas de remboursement anticipé obligatoire, énoncés à l'article 13 des termes et conditions régissant l'Emprunt Obligataire (les « Termes et Conditions »), chaque Obligation sera remboursée en 34 mensualités à compter de sa Date d'Émission Initiale (la « Date d'Echéance Finale »). Sous réserve de ce qui est indiqué à l'article 8 ci-dessous, ces mensualités seront versées en numéraire.

6.2 Amortissement

Le montant principal de chaque Obligation sera remboursé à l'issue d'une période de franchise de (3) trois mois, au cours de laquelle seul le versement des intérêts aura lieu au titre des Coupons (tel que ce terme est défini à l'article 11 des Termes et Conditions).

A l'issue de cette période de franchise de (3) trois mois après la Date d'Émission Initiale, les Obligations seront remboursées en principal et en intérêts accumulés tels que déterminés conformément à l'article 11 (Intérêts) des Termes et Conditions, en trente et un (31) versements égaux payés à la date d'anniversaire de la Date d'Émission Initiale (chacun une « Date de Remboursement »).

Il est précisé que (a) si le jour numériquement correspondant du mois n'est pas un jour ouvrable, le versement sera payé le jour ouvrable précédant immédiatement et (b) s'il n'y a pas de jour