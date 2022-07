Vergnet S.a. : Changement important de la gouvernance de VERGNET

CHANGEMENT IMPORTANT DE LA GOUVERNANCE DE VERGNET

Dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général

Nomination d'un Président, Cyril Courtonne

Nomination d'un Directeur Général

Départ de Patrick Werner, ancien PDG

Nomination de 6 nouveaux administrateurs

Mise en place d'une stratégie rentable et durable

Audit des comptes en cours

Ormes, le 18 juillet 2022 - Des changements de gouvernance majeurs ont eu lieu à la tête de VERGNET. Le conseil d'administration, en grande partie renouvelé avec la nomination de 6 administrateurs lors de l'AG du 29 juin a pris la décision de scinder les fonctions de Président et de Directeur Général pour mieux répondre aux besoins de la société dans un avenir impacté par la hausse de l'inflation et la guerre en Ukraine. Cette évolution est conforme aux meilleures pratiques de gouvernance. Patrick Werner, jusqu'à présent Président Directeur Général, quitte le groupe et est remplacé par Cyril Courtonne, Président non exécutif et Cyril Ledran, Directeur Général.

Ingénieur de formation et titulaire d'un master en management de l'innovation de Grenoble École de Management, Cyril Courtonne dirige aujourd'hui son propre cabinet de conseil spécialisé dans la création, le développement et la restructuration de sociétés à fort potentiel. Il a débuté sa carrière dans des fonctions transverses technique/vente/marketing au sein de groupes industriels tels que SAGEM avant de lancer sa première société dans le domaine du numérique en 2009 et de la revendre en 2018.

Nommé DGD le 19 mai, Cyril Ledran a une expérience reconnue des entreprises en retournement. Après des responsabilités commerciales et marketing dans des groupes internationaux très structurés, il a rejoint depuis plus de 20 ans des structures plus entrepreneuriales. Il dispose d'une solide expérience de tous les métiers liés à la direction générale. Son leadership, sa capacité de travail en équipe et sa volonté de mobiliser ses collaborateurs sont des atouts forts pour assurer le rebond de VERGNET.

Par ailleurs, l'Assemblé Générale Ordinaire du 29 juin 2022 a voté à l'unanimité la nomination de 6 nouveaux administrateurs : Marie Yeganeh, Cyril Courtonne, Matthieu Rosy, Daniel Wilfred, Michel Autrand et Christophe Le Blanc.

Développement du Groupe Vergnet

Forts de leurs expertises, Cyril Courtonne et les membres du Conseil d'Administration expriment leur confiance à Cyril Ledran pour gérer le groupe. Ils se fixent deux missions :

L'élaboration d'une stratégie rentable et durable reposant sur l'ADN de Vergnet, notamment sur son expertise technologique dans un environnement favorable aux énergies renouvelables,

Un audit des comptes et plus particulièrement du budget de l'exercice en cours établi par l'ancien PDG. Même si des éléments positifs existent, les perspectives favorables annoncées doivent être validées.

Cyril Courtonne, Président de Vergnet a déclaré :

« L'évolution de la gouvernance de Vergnet marque une étape importante dans sa transformation. Je suis très fier d'en avoir été nommé Président. Je m'attacherai à ce que les membres du conseil, dont la grande expérience est un atout, épaule Monsieur Cyril Ledran dans son travail de direction du groupe. La dissociation des fonctions va lui permettre de se concentrer sur la stratégie, la poursuite de la transformation et l'opérationnel. Vergnet a une histoire précieuse et un avenir à écrire. »

Cyril Ledran, Directeur Général de Vergnet a déclaré :

« Je mesure le privilège d'être investi de cette nouvelle mission. Je me donne comme objectif d'élaborer une stratégie viable et cohérente de Vergnet en m'appuyant sur les compétences de mes collaborateurs qui portent l'âme du groupe. Celui-ci s'inscrit dans les défis de demain et je compte me jeter avec force dans cette aventure afin d'accompagner Vergnet vers le renouveau que le groupe mérite. »

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 200 collaborateurs en 12 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lG1rkpptYpmUl3JsksppmGhja5mSxWTFamGex2ZoYpedmW2WnJtimcWdZnBmmmlm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75540-cp-18-07-2022.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews