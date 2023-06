Vergnet signe un nouveau contrat de plus de 2 million € au Brésil

Ormes, le 26 juin 2023

La « Reconquête » du Plan 3R se poursuit à un rythme soutenu.

Vergnet do Brasil vient d'annoncer la signature d'un nouveau contrat avec Elis Energia, un développeur majeur bien implanté dans le pays qui opère dans le segment des infrastructures énergétiques, engagé dans la conception, la mise en œuvre, l'investissement et l'exploitation de centrales photovoltaïques et spécialiste des projets sur le réseau décentralisé (équivalent de la basse tension ou du réseau Enedis en France).

Un acteur qui apprécie les solutions du groupe car elles répondent parfaitement à ses besoins (projets de moins 5 MWc).

Concrètement, le partenariat de type EPC, c'est-à-dire avec prise en charge de la fourniture, réalisation et mise en service de l'installation, concerne une usine photovoltaïque d'une puissance totale de 4 MWc d'un montant de 2.007.000 € dans la ville de Bom Jesus dans l'état de Piauí, situé dans la région nord-est du Brésil.

Ce partenariat illustre la volonté du groupe de s'associer avec d'autres développeurs français présents au Brésil dans les prochains mois. Des discussions sont actuellement en cours et ces derniers sont séduits par le savoir-faire et l'expérience de Vergnet en matière de gestion de projets photovoltaïques de taille intermédiaire.

En effet, grâce à une équipe multidisciplinaire de 55 personnes (ingénieurs, gestionnaires de projet, techniciens, électriciens, installateurs), Vergnet a la capacité de répondre à l'ensemble des besoins des développeurs qui interviennent dans le domaine de l'énergie solaire dans un pays au potentiel de business élevé.

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet SA, « En restructurant notre organisation et en attribuant de nouveaux moyens humains, logistiques et financiers à nos filiales, nous leur donnons les armes nécessaires pour être compétitifs et conquérants. Et ça marche ! Ce nouveau contrat démontre à la fois la pertinence de notre plan stratégique et le dynamisme commercial de nos équipes brésiliennes sur le terrain. ».

Pour Cassio Reigado, Directeur de Vergnet do Brasil, « Ce contrat conclu avec un acteur important du marché brésilien constitue d'abord un vrai travail d'équipe entre notre filiale et le siège du groupe. Nous sommes également fiers de savoir que notre nouveau client avait reçu une recommandation très positive d'un autre de nos clients pour lequel nous avons installé une centrale à Guanambi, ville située dans l'état de Bahia. Cela prouve enfin la compétitivité de nos solutions. Désormais, la réalisation de notre objectif de 2 millions d'euros de nouveaux contrats en 2023 a été atteint ».

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Fabricant français d'éoliennes de moyenne puissance et expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yWttYZVsZWqZmZxslMpsZmJompqVyGWUmmWXxJRqY5eXbp1llpyUbZicZnFhmmxr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80575-2023-06-26_cp-contrat-bresil-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews