Vergnet S.a. : VERGNET 2022

VERGNET 2022

Triplement du chiffre d'affaires

Objectif de résultat à l'équilibre

Ormes, le 10 février 2022

VERGNET vient de vivre deux années très compliquées du fait de la pandémie et de ses suites : retards de paiement très importants de certains clients, projets différés, hausses considérables des prix des transports maritimes, des containers, de l'acier, perturbations lourdes de la chaine logistique.

De plus, l'absence de reconstitution d'un pool de banques françaises garantes des contrats exécutés en France a conduit à la perte de deux contrats signés en 2021 (La Réunion et Mayotte pour 6,5 M€ de chiffre d'affaires).

Le Groupe VERGNET a traversé ces difficultés grâce, en 2020, aux PGE et prêt Atout de la BPI (pour 2,2 M€), et en 2021, à la ligne de financement de 7 M€ de Park Capital.

La dernière tranche de cette ligne de financement a été tirée en Décembre 2021.

Mieux, malgré la dureté des temps, VERGNET a préparé l'avenir (cf. communiqué du 4/01/2022), tant stratégiquement que techniquement.

2022, année du redressement

Bien que les conséquences de la pandémie soient toujours présentes (hausses des prix de revient, perturbations fortes de la chaine logistique,…) l'année 2022 marquera un net redressement pour le Groupe VERGNET.

Le Chiffre d'affaires du Groupe devrait s'établir entre 40 et 45 M€, porté en particulier, par le contrat d'Agadez (Niger) et par le développement rapide de notre filiale VERGNET Pacific, ainsi que la poursuite du contrat d'Antigua signé en 2018.

Ce chiffre d'affaires est appuyé sur les contregaranties à l'export délivrées par la BPI pour 9,6 M€, ainsi que sur les garanties contractuelles obtenues par le Groupe auprès de la BGFI (Niger) et de la BCI (VERGNET Pacific) pour plus de 11 M€. Il reste à reconstituer un pool bancaire pour les opérations en France (DOM), handicapé par le fait que le Groupe soit toujours sous le plan d'apurement du passif de 2017 et qu'il mène plusieurs contentieux importants de cette période passée. 2022 pourrait voir l'issue judiciaire ou amiable de certains de ces contentieux, dans lesquels VERGNET est en position offensive et auxquels il a consacré un niveau conséquent de dépenses d'avocats, d'experts et d'arbitres dans les années passées.

De plus, le Groupe poursuit sa stratégie de développement international par l'implantation d'unités à l'étranger afin de favoriser la captation de marchés de proximité. Ces implantations doivent contribuer profitablement au Chiffre d'affaires en 2022.

Pour ce qui est du résultat 2022, le Groupe vise l'équilibre, malgré la pression intense de la hausse de ses prix de revient. L'effort de réduction des charges sera poursuivi, compte tenu de la décentralisation du Groupe, qui rend le siège d'Ormes excessivement lourd.

En termes de financement, la hausse du chiffre d'affaires principalement et le volume des retards de paiement rendront nécessaire un renforcement du fonds de roulement. Dans toute la mesure du possible, le Groupe aura recours, pour y faire face, à des financements non dilutifs. De plus, le règlement de certains contentieux pourrait y contribuer utilement.

Au plan stratégique enfin, le Groupe VERGNET a renforcé son rôle d'acteur du développement durable en adhérant au Pacte Mondial « Global Compact » des Nations Unies. VERGNET rejoint ainsi, en souscrivant aux dix engagements de ce Pacte (cf. PJ), la plus importante initiative internationale d'engagement volontaire en matière de développement durable. Ces préoccupations sont de plus en plus présentes dans les demandes de nos clients et prospects.

Au total, depuis la reprise de VERGNET par son nouvel actionnariat de référence fin 2017, le Groupe n'a connu aucun exercice sans forte perturbation. L'année 2022, si elle n'est pas prise en écharpe par des éléments externes lourds de conséquences, devrait marquer un premier stade de retour à la normale pour le Groupe, lui permettant ainsi de donner sa pleine mesure.

PJ : Les dix principes du Global Compact des Nations Unies

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 200 collaborateurs en 12 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

Contacts

Groupe Vergnet

Président

Patrick Werner

Tél : 02 38 52 59 98

p.werner@vergnet.fr

