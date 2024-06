Communiqué de presse

VERGNET

Signature d'un partenariat dans les solutions d'éclairage photovoltaïques avec EVERLUM

Ormes, le 5 juin 2024 – 8 h

Expert en production d'énergies renouvelables (éolienne,solaire et hybride), le Groupe VERGNET annonce la signature d'un partenariat stratégique avec le spécialiste français des solutions d'éclairage photovoltaïques écoresponsables et durables : EVERLUM.

Basée dans les Pyrénées Atlantiques, la société EVERLUM, véritable précurseur de la transition énergétique et écologique pour l'éclairage extérieur public et privé a créé en 2005 la technologie d'éclairage solaire brevetée FREELUM.

Alternative économique et écologique à l'éclairage raccordé au réseau électrique public, les produits FREELUM sont conçus et fabriqués en France.

Seuls dispositifs économiques d'éclairage sans impact sur le climat et la biodiversité, simples, fiables, durables et résistants aux conditions climatiques les plus extrêmes, ces solutions ont de nombreux points communs avec celles développées par VERGNET.

En début d'année, le Groupe VERGNET avait déjà annoncé les nouvelles activités de ses filiales VERGNET PACIFIC et WALLIS ET FUTUNA dans le domaine de l'éclairage public solaire, avec des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement.

Ensemble, le Groupe VERGNET et EVERLUM entendent conjuguer leurs solutions industrielles uniques pour la promotion du développement des énergies renouvelables.

Ce partenariat permettra notamment au Groupe VERGNET d'enrichir son offre par un catalogue étoffé de solutions d'éclairage autonomes et ainsi répondre conjointement aux demandes de ces marchés en pleine expansion.

Avec cette alliance, Mireille GEORGES, Directrice commerciale et Claude NOERDINGER, Directeur technique de la société EVERLUM, pourront s'appuyer sur le réseau de distribution et les équipes opérationnelles du Groupe VERGNET, en particulier à l'international. L'assemblage des produits FREELUM pourra s'effectuer à terme dans l'atelier de production du Groupe VERGNET situé dans le Loiret, à Ormes.

Claude NOERDINGER, Directeur Technique d'Everlum a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce partenariat avec le Groupe VERGNET. Les produits et les valeurs d'EVERLUM s'associent naturellement aux solutions que conçoit VERGNET, et c'est par ce type d'accords vertueux que nous pourrons proposer des solutions complètes et cohérentes sur le marché, en réponse à des préoccupations communes, en particulier sur les sites isolés. Nos deux sociétés souhaitent impacter le marché avec une approche plus écologique et durable ».

« Nous sommes honorés et fiers d'avoir comme partenaire EVERLUM qui s'est engagé, dès 2002 dans une démarche pour la transition écologique très forte, via la maîtrise de la demande énergétique de l'éclairage public. Alors que le besoin de solutions vertueuses est désormais central, le Groupe VERGNE, va pouvoir étoffer son offre sur ses zones d'intervention, en ligne avec son plan stratégique », se réjouit Vincent de MAUNY, Président Directeur Général du Groupe VERGNET.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Vincent de Mauny

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr

