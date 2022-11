Vergnet S.a. : VERGNET Wallis et Futuna : la petite filiale qui monte

Communiqué de presse

Vergnet Wallis et Futuna :

la petite filiale qui monte, qui monte…

Ormes, le 7 novembre 2022

Le plan 3R initié en juillet dernier commence à porter ses fruits.

Sous l'impulsion de Tamaso POOI, le directeur de la zone Asie-Pacifique, et de ses équipes le lancement de la filiale Vergnet à Wallis et Futuna se présente sous les meilleurs auspices.

Créée il y a quelques mois, la filiale compte déjà plusieurs salariés, annonce un chiffre d'affaires de 500 000€ pour 2022 et les projets ne manquent pas.

Ces derniers concernent différentes expertises et solutions du Groupe.

En matière de solutions photovoltaïques, 3 centrales sur toiture connectée au réseau BT en autoconsommation seront mises en service avant la fin de l'année. Installées sur des lieux stratégiques à Mata'Utu la capitale de l'île, ces centrales permettront à la ville de disposer de 46 491 Kwh supplémentaires et de réduire l'émission de CO2 de 53 800 kg par an.

Un nouveau contrat concernant 3 nouvelles centrales d'un montant de 150 000€ vient également d'être conclu pour une livraison en 2023.

Enfin, la filiale est en cours de signature d'un nouveau projet concernant 4 centrales photovoltaïques au sol sans stockage d'un montant de 6,74 M€ et pour une mise en service programmée au deuxième semestre 2023. Ce chantier permettra la création d'une vingtaine d'emplois sur une période de plusieurs mois et pour laquelle les entreprises locales seront privilégiées. La réalisation de certaines parties du chantier (géomètre, terrassement, clôture, génie civil, voieries, génie électrique…) sera sous-traitée par des entreprises locales connaissant le territoire et ses enjeux.

Vergnet travaille également sur le marché de commodités avec des solutions relatives à l'électromobilité et au dessalement d'eau.

En effet, Tamaso POOI marquera une petite tranche d'histoire de l'île en important le tout premier véhicule 100% électrique, une NISSAN Leaf, avec un accès à sa borne électrique installée au siège de la filiale. Une arrivée largement médiatisée et qui ouvre l'ère de l'électromobilité à Wallis et Futuna.

Plus largement, Vergnet joue un rôle moteur en accompagnant et conseillant les décideurs sur le maillage des bornes électriques à installer sur l'île, sur leur maintenance et sur la formation délivrant l'habilitation VEVH (Véhicule électrique -Véhicule Hybride) concernant l'entretien et la maintenance des véhicules. A ce titre, deux sessions de formation sont d'ores et déjà prévues mi-novembre de cette année et en janvier 2023.

Autre sujet sur lequel la filiale travaille activement : un projet de dessalement d'eau en cours de faisabilité.

L'ensemble de ces différents projets attestent du dynamisme de Vergnet sur ce territoire et de l'efficacité de ses actions. Et les résultats sont au rendez-vous : la filiale évalue un C.A. entre 400 et 500 000€ pour 2022.

Les perspectives pour 2023 sont encore plus prometteuses avec un carnet de commandes estimé à ce jour à 3,5 M€ pour un C.A. de 1,5M€.

A suivre donc….

