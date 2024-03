Communiqué de presse

VERGNET initie la vente de sa filiale brésilienne dans le cadre de sa stratégie de sortie de plan

Ormes, le 27 mars 2024 - 19h

Dans le cadre de sa restructuration stratégique, VERGNET annonce aujourd'hui la cession de sa filiale brésilienne à un acteur du photovoltaïque au Brésil. Cette décision marque une nouvelle étape dans la stratégie de l'entreprise visant à surmonter les défis financiers actuels, à se recentrer sur des segments de marché plus lucratifs et à stimuler sa croissance dans les régions clés où elle est déjà leader comme en Asie-Océanie.

Cette opération avec un acteur renommé du photovoltaïque au Brésil, valide non seulement la valeur et le potentiel des activités développées par la filiale mais ouvre également de nouvelles perspectives pour VERGNET dans sa mission de fournir des solutions énergétiques renouvelables innovantes et efficaces sur son marché domestique.

Vincent de Mauny, PDG de VERGNET, souligne l'importance de cette décision : "La cession de notre filiale au Brésil est essentielle pour recentrer notre stratégie sur des régions et des projets où nous pouvons maximiser notre savoir-faire et notre potentiel de croissance. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de renforcer notre présence dans le Pacifique, où VERGNET Pacifique montre une croissance impressionnante, et de saisir les opportunités croissantes en Europe. »

L'entreprise est résolue à traverser cette période de transition en maintenant son engagement envers l'innovation, la durabilité, et le succès à long terme, affirmant ainsi son rôle de précurseur dans la transition énergétique mondiale.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Vincent de Mauny

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

Jérôme Gacoin

vergnet@aelium.fr

