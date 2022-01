VERGNET prépare l'avenir

Ormes, le 4 janvier 2022

Malgré les difficultés qui ont marqué les derniers exercices du Groupe : absence de pool bancaire de garanties, épidémie de la COVID-19, lourdes conséquences en matière de prix et de perturbation de la supply chain, VERGNET a préparé l'avenir par une politique de Recherche Développement active et par la mise en œuvre de la stratégie définie dès 2018. Cette mise en œuvre récolte ses premiers fruits en 2022.

La politique de Recherche et Développement

Celle-ci prend diverses formes, dont les plus importantes sont le lancement des études d'une nouvelle éolienne (GEV-NG) et le développement d'une nouvelle unité de potabilisation portable (ECHLO.2). Pour chacun de ces deux importants projets, une fiche descriptive est annexée au présent communiqué.

Le nouveau générateur éolien VERGNET « GEV-NG »

A travers ce nouveau générateur, VERGNET reste fidèle à ses racines : il s'agit d'une machine anticyclonique rabattable, d'une puissance de 550 kW, double de celle de l'actuelle éolienne, conçue pour les réseaux faibles à très forte proportion d'énergies renouvelables, pouvant entrer dans une gestion hybridée.

Les marchés visés sont les marchés historiques de VERGNET :

Les zones insulaires et potentiellement soumises aux cyclones,

Les zones isolées difficiles d'accès où les infrastructures ne permettent pas l'installation de turbines de très grande capacité.

Outre une puissance doublée, la nouvelle machine en développement produira et sera maintenue à un coût concurrentiel. La densification de l'habitat nécessite, de plus, une turbine ayant un faible niveau d'émissions acoustiques.

Le calendrier de développement de cette nouvelle machine prévoit l'installation d'un prototype vers la fin de 2022, les premières installations en 2024. Pour les premières années de lancement, un volume d'installation de 40 à 60 machines par an semble possible, à partir de la connaissance que VERGNET a de ses marchés.

La nouvelle unité de potabilisation portable ECHLO.2

Utilisable dans une large plage de température, de -20°C à +50°C, l'ECHLO.2, entièrement développé par les équipes de VERGNET, est un produit simple d'utilisation, robuste, peu encombrant et léger, capable de fonctionner en environnements extrêmes. Il peut être utilisé avec nombre de sources d'énergie différentes, y compris la batterie d'une voiture. D'autres options ont été développées dans la période récente.

Tous les tests réalisés en 2021, y compris sur le terrain, ont été concluants dans toutes les conditions.

En 2022, la commercialisation multicanale va démarrer avec un réseau de partenaires privilégiés, les filiales du Groupe VERGNET, l'approche directe d'ONG et de clients publics, ainsi que la vente en ligne par PHOTALIA, la filiale du Groupe qui a développé ECHLO.2.

L'objectif de vente pour 2022 est d'une centaine d'appareils. Les objectifs commerciaux portent, en montée progressive, sur plusieurs centaines d'ECHLO.2 par an.

L'exercice 2022

L'exercice 2022 repose, en particulier, sur deux piliers essentiels : le contrat d'Agadez (Niger) et la filiale VERGNET Pacific. Au total, le chiffre d'affaires consolidé devrait s'établir au-delà de 30 M€ sur la base des contrats bénéficiant aujourd'hui de garanties. De nouvelles garanties permettraient d'aller au-delà de ce chiffre. Sur ces bases, le résultat net consolidé devrait revenir autour de l'équilibre après plusieurs années difficiles.

Le contrat d'Agadez

Les hausses de prix de revient du Groupe d'une part, certaines évolutions du Groupement et de notre client d'autre part, nous ont conduit à renégocier divers éléments du contrat initial. Cette renégociation vient d'aboutir. Elle conduit à un chiffre d'affaires pour VERGNET de plus de 24M€, dont la plus grosse part en 2022.

Ce contrat devrait être mis en vigueur au 31 janvier 2022, pour une durée de 16 mois. VERGNET a obtenu l'appui de la banque BGFI pour la garantie de ce contrat, et de la BPI, contre-garant à 80%.

VERGNET Pacific

Parfait exemple de la stratégie de décentralisation du Groupe, VERGNET Pacific connaît une grande réussite tant en chiffre d'affaires (près de 7 M€ en 2021) qu'en marge. La filiale rayonne sur toute la zone Pacifique (Wallis et Futuna, Fidji, etc). Son activité, en plein développement, est très équilibrée entre grands projets, contrats de proximité (contracting) et maintenance.

A Ouvéa, elle a décroché sa première centrale de production d'énergie photovoltaïque en tant qu'exploitant (Independant Power Producer). Elle vient d'être lauréate d'une seconde centrale photovoltaïque d'une puissance totale de 3,9 MWc en province Nord de la Nouvelle Calédonie qui se situe en terre coutumière( tribu d'Oundjo) où la filiale exploite pour le compte de son client une centrale éolienne de 11,55 MW depuis 2005. Elle sera la première tribu calédonienne alimentée 100% en mixte énergie renouvelable (Eolien et Photovoltaïque).

VERGNET Pacific bénéficie d'un appui confirmé de la BCI, première banque de la Nouvelle-Calédonie, pour ses besoins en garantie et en financement.

Les évolutions stratégiques du Groupe vers une empreinte géographique élargie et une plus forte décentralisation conduiront à une adaptation de l'organisation du Siège, en distinguant mieux les activités opérationnelles, les fonctions d'appui et les fonctions de holding dans un objectif de réduction des coûts, qui ont déjà été abaissés en 2021.

* *

*

On le voit, au cours des dernières années, le Groupe VERGNET a fait preuve d'une résilience exceptionnelle dans des contextes successifs très difficiles. Pour autant, il a su préparer l'avenir. L'année 2022 et les suivantes, pour peu que de nouvelles difficultés exogènes ne surgissent pas, devraient permettre de démontrer que ce Groupe a toute sa place dans la politique industrielle de transition énergétique, si importante aux yeux de tous.

* *

*

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 200 collaborateurs en 12 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

Contacts

Groupe Vergnet

Président Directeur Général

Patrick Werner

Tél : 02 38 52 59 98

p.werner@vergnet.fr

Développement d'un nouveau Générateur Éolien Vergnet « GEV NG »

Contexte :

Les marchés visés sont les marchés historiques de VERGNET :

Zones insulaires et potentiellement soumises aux cyclones

Zones isolées difficiles d'accès où les infrastructures ne permettent pas l'installation de turbines de très grande capacité

Même dans ces zones difficiles, le développement de nouveaux parcs éoliens exige des turbines capables de produire de l'électricité à un coût concurrentiel à celui du photovoltaïque, y compris sur des zones faiblement ventées. De plus la densification de l'habitat nécessite une turbine ayant un faible niveau d'émissions acoustiques.

Objectifs techniques :

Cette Turbine de 57m de diamètre (550kW) sera certifiée suivant le standard IEC-61400.

Conçue pour les réseaux faibles à très forte proportion d'énergie renouvelable, résistante aux cyclones de classe IV par sécurisation au sol en moins de 40mn et transportable en conteneur standard (hors pales) sa fondation fera usage d'une faible quantité de béton.

Étapes réalisées :

Analyse fonctionnelle produit

Études de faisabilité

Simulations numériques, calculs de performance

Modèle numérique

Conclusion positive pour les questions suivantes :

Disponibilité des composants spécifiques éoliens ;

Disponibilité des composants principaux non éoliens ;

Respect du cahier des charges techniques ;

Coût de revient objectif réaliste ;

Existence d'un marché justifiant le développement.



Cette étude est menée par les équipes VERGNET forte d'un savoir-faire unique avec l'appui d'un bureau d'études spécialisé dans la modélisation et le calcul travaillant avec les plus grands constructeurs éoliens. L'installation des premières éoliennes est prévue en 2024.

Développement d'une nouvelle unité de potabilisation portable « Echlo.2 »

Contexte :

La première version de l'ECHLO a été créée en 2012 pour répondre à la problématique de potabilisation en site isolé. Utilisant le principe de la fabrication de chlore grâce à l'électrolyse de l'eau salée, la solution obtenue de chlore actif (5g/l) peut être utilisée directement pour la désinfection de surface ou de matériel médical ou avec une dilution pour potabiliser une réserve d'eau (4l pour 10 m3 d'eau).

Lors de l'électrolyse d'eau salée au-delà de 40°C, des espèces chimiques toxiques (chlorates, perchlorates, phtalates) apparaissent. Le premier ECHLO tenait compte de cette contrainte de température en arrêtant le processus lorsque la température excédait les 40°C. Cependant, ce palier était parfois rapidement atteint dans les zones chaudes ou désertiques, principaux lieux d'utilisation de l'ECHLO, nécessitant un perfectionnement du produit.

ECHLO.2 :

La nouvelle version de l'Echlo intègre un contrôle de température actif, fonctionnalité brevetée et unique sur le marché à ce jour, rendant le produit utilisable dans une large plage de température externes : de -20°C à 50°C. Le produit est simple d'utilisation, robuste, peu encombrant et léger permettant son transport aisé et son fonctionnement en environnements extrêmes : salins, humides, sable et poussières.

L'Echlo.2 est un kit clé en mains conçu pour être utilisé indifféremment avec plusieurs sources d'énergie différentes : Batteries de voiture 12V, PV, secteur 110-220V 50-60hz, groupe électrogène, y compris au vrai fil du soleil (directement sur PV) ce qui permet d'assurer son autonomie sur des sites isolés et dans des conditions extrêmes comme des théâtres d'urgences sanitaires ou humanitaires.

Plusieurs options sont également proposées via un boîtier permettant la recharge de petits appareils portables comme les téléphones mobiles par port USB et de batteries de véhicules.

L'interface utilisateur est multilingue et très intuitif afin de faciliter la prise en main du produit et de rendre son utilisation accessible à tous et sécurisée grâce à la détection automatique d'erreurs et de pannes.

Nous avons aussi ajouté une fonction d'assistant à l'orientation idéale des panneaux photovoltaïques, permettant une captation d'énergie maximale en tout lieu et donc une bonne fonctionnalité même sous un soleil voilé.

Étapes réalisées :

Etudes techniques

Prototypage

Validation du prototype et lancement préséries

Test des préséries dans nos filiales Tchad et Nouvelle-Calédonie

Les nombreux tests réalisés au siège et sur le terrain dans nos filiales, en conditions froides et chaudes, humides et salines, ont tous été concluants ! L'ECHLO.2 a montré une remarquable fiabilité d'utilisation et une constance exceptionnelle dans la qualité et le dosage du chlore produit (5g/l).

Perspectives économiques :

L'objectif est de vendre, à travers un réseau de partenaires privilégiés, des filiales du groupe VERGNET, d'approche directe de Client étatiques et d'ONG, ainsi que de la vente en ligne directe par PHOTALIA, une centaine d'appareils en 2022.

Les estimations de ventes annuelles sont de plusieurs centaines d'exemplaires par an.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nW2cZJZnk5eUy2xyZ5tqmWVma2toxpKVbWqayWdpaMuUcG1nmG+VbJzHZnBjmmxn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72571-2022-01-04-communique-final.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews