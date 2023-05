Vergnet S.a. : Vergnet a le vent en poupe en Asie-Océanie

VERGNET a le vent en poupe en Asie-Océanie

Ormes, le 26 mai 2023

La mise en œuvre du plan stratégique 3R porte ses fruits sur l'ensemble des zones géographiques où VERGNET est présent et permet à celles-ci un développement soutenu de leurs activités.

Ainsi, le premier semestre 2023 de la Région Asie-Océanie se révèle particulièrement positif et démontre la capacité de cette dernière à proposer une palette de solutions adaptée aux différentes problématiques locales :

Les nouveaux contrats détaillés ci-dessous viennent enrichir l'activité historique sur la zone.

1/ VERGNET Wallis & Futuna

Aujourd'hui, la filiale de Vergnet Wallis & Futuna récemment créée annonce un carnet de commandes signé en contracting, d'une valeur de 800 k€ dont 50% seront réalisés au 31 mai 2023.

Missions de formation :

Pour le compte de la Collectivité de Wallis, différentes formations :

Une formation et une sensibilisation sur le principe de fonctionnement d'une installation photovoltaïque.

Une formation supplémentaire sur le fonctionnement des véhicules électriques pour les sapeurs-pompiers de Wallis & Futuna.

Centrales photovoltaïques :

La Circonscription des Iles de Wallis & Futuna a eu pour objectif depuis 2022, de rendre plus écologiques les « Fale Fono », lieux de rassemblement où les habitants peuvent discuter avec les autorités des différents sujets concernant le village.

Six centrales photovoltaïques sur toiture, connectées au réseau BT en autoconsommation (de 6.6 kWc chacune) sont en cours d'installation sur 6 premiers Fale Fono des villages de Mata-Utu, Falaleu, Vaitupu, Lavegahau et Liku.

2/ Missions de maintenance

Au Vanuatu, pays du sud de l'océan Pacifique composé d'environ 80 îles qui s'étendent sur 1 300 kilomètres, VERGNET Pacific a signé avec Vanuatu Services UNELCO (Succursale du groupe ENGIE), une prestation réalisée par les équipes de Vergnet Pacific maintenance des 12 éoliennes GEV MP-C de la centrale de la Pointe du Diable (installées entre 2007 et 2014) , et une formation à la maintenance pour les techniciens de Vanuatu Services. Le démarrage des travaux est prévu à partir du 5 juin pour une durée d'un mois et demi.

A Guam, territoire insulaire américain de Micronésie, situé dans la partie ouest de l'océan Pacifique, le groupe a été retenu par Guam Power Authority pour prendre en charge la maintenance corrective complète d'une éolienne GEV MP. La prestation d'une durée d'un an s'élève à 200 k€.

A Yap, également situé dans les États fédérés de Micronésie, Yap State 1 Service Corporation a confié à VERGNET Pacific l'assistance pour l'entretien et la réparation des pales de 3 éoliennes GEV MP. Cette mission est programmée fin juillet-début août, en fonction des conditions météo.

3/ Photovoltaïque en Nouvelle-Calédonie

10 centrales photovoltaïques sur toiture pour clients particuliers ont été installées dans plusieurs provinces de l'île depuis le début de cette année pour une puissance totale de 66kWc. La mise en service de ces centrales est en cours.

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet SA, « la réorganisation de nos différentes zones à travers le monde produit ses effets et je suis heureux que nos activités en Asie/Océanie se portent bien grâce au dynamisme de nos équipes sur le terrain. Cette zone est majeure pour nous car elle représente un potentiel de développement important »

Pour Tamaso Pooi, Directeur de la zone Asie/Océanie, « année après année, notre champ d'expertises et notre périmètre d'activités ne cessent de progresser. Aujourd'hui, nous sommes un acteur connu et reconnu et sommes régulièrement consultés plus généralement sur des sujets en lien avec de l'autonomie énergétique et alimentaire. Nous sommes particulièrement fiers des premiers résultats de notre jeune filiale de Wallis & Futuna. Plus généralement, le début de l'année 2023 est encourageant et de nombreux projets en cours de discussion nous permettent d'envisager de belles perspectives à venir. »

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com

