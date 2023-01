Vergnet reçoit une tranche de financement de 1,7 M€

de la part de Negma

Ormes, le 11 janvier 2023

La restructuration financière initiée en août dernier dans le cadre du plan 3R et de la collaboration avec Negma se poursuit.

Ainsi, le 11 janvier, Negma a versé la tranche de financement n°4 d'un montant de 1,7 M€ vs 1,5M€ prévus initialement, ce qui porte le montant total des tirages à 5,7 M€. Cette quatrième tranche a donné lieu à l'émission de 680 OCA et 165 329 BSA.

Les principales caractéristiques du financement, ainsi que le tableau de suivi des tirages figurent sur le site de l'émetteur.

Ce financement va permettre de soutenir 3 projets essentiels dans la redynamisation et la reconquête prévues par le Plan 3R.

Pour ce faire, Vergnet compte proposer une offre performante et compétitive sur un marché porteur et soutenu par les pouvoirs publics. Le détail de la stratégie retenue et des moyens nécessaires pour le développement de ces activités créatrices de marge rapide sera annoncé prochainement.

Pour mémoire, ce projet constitue l'un des plus grands projets hybrides d'Afrique et l'un des contrats les plus importants pour Vergnet. Remporté en été 2020, il comprend un contrat EPC constitué de 18,9 MWc d'énergie photovoltaïque, de 3 groupes diesel de 2,6 MW et de 11,5MWh de stockage, associé à une période de maintenance de 2 ans.

Une étape importante sera franchie dans les prochains jours, grâce à l'expédition des générateurs diesels d'une valeur de 3,2 M€.

D'autres expéditions sont prévues pour une arrivée sur site sur le 1er trimestre 2023.

Au Brésil, enfin en phase de démarrage d'activité, Vergnet a repris à son compte 2 projets d'installation de centrales photovoltaïques à Itapui et Guanambi. Cette reprise permet au Groupe une maitrise de l'avancement des chantiers et une augmentation du chiffre d'affaires associé, portant celui-ci de 260k€ à 850k€.

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet SA, « conformément à ce que nous avons programmé dans notre plan stratégique, cette tranche de financement nous permet de réaliser une partie de nos objectifs en termes d'exécution de plusieurs de nos chantiers actuels et de développement commercial sur de nouveaux marchés. Nous tenons le cap prévu et respectons notre tableau de marche. De belles perspectives s'ouvrent à nous. ».

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 553 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.fr

