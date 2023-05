Vergnet : annonce des contrats en Asie-Océanie

Le premier semestre 2023 de la Région Asie-Océanie se révèle particulièrement positif annonce Vergnet, 'et démontre notre capacité à proposer une palette de solutions adaptée aux différentes problématiques locales', souligne la société.



Aujourd'hui, la filiale de Vergnet Wallis & Futuna annonce un carnet de commandes signé en contracting, d'une valeur de 800 kE dont 50% seront réalisés au 31 mai 2023.



Au Vanuatu, Vergnet Pacific a signé avec Vanuatu Services UNELCO une prestation de maintenance et une formation à la maintenance pour les techniciens de Vanuatu Services.



A Guam,le groupe a été retenu par Guam Power Authority pour prendre en charge la maintenance corrective complète d'une éolienne GEV MP.La prestation d'une durée d'un an s'élève à 200 kE.



A Yap, dans les États fédérés de Micronésie,Yap State 1 Service Corporation a confié à Vergnet Pacific l'assistance pour l'entretien et la réparation des pales de 3 éoliennes GEV MP.



Pour Cyril Ledran, directeur général de Vergnet, 'la réorganisation de nos différentes zones à travers le monde produit ses effets et je suis heureux que nos activités en Asie/Océanie se portent bien grâce au dynamisme de nos équipes sur le terrain. Cette zone est majeure pour nous car elle représente un potentiel de développement important '.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.