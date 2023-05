Vergnet : augmentation de 33% du carnet de commandes à fin avril 2023

Mis en œuvre en septembre dernier, le Plan 3R, le plan stratégique initié par la nouvelle direction du groupe Vergnet, continue de porter ses fruits. Ainsi, après avoir annoncé un carnet de commandes de près de 70 millions d'euros au 31/12/2022, Vergnet actualise à la hausse le montant de ce dernier. En effet, au 30/04/2023, le montant des commandes s'élèvent à 91 millions d'euros soit une augmentation de 33% réalisée sur les 4 premiers mois de l'année.



Le carnet de commandes se rapporte à l'ensemble des commandes enregistrées, signées et qui ne sont pas encore réalisées. Compte tenu de la nature industrielle de l'activité de Vergnet et des différentes étapes de son process (conception des dispositifs, production des équipements et installation des centrales), la réalisation de certaines de ces commandes s'étaleront sur une période de 2 à 3 ans.



Bien évidemment, les différents projets génèreront du chiffre d'affaires régulièrement et proportionnellement selon leur état d'avancement, sachant qu'un certain nombre d'entre eux ont déjà démarré.