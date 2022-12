Vergnet : avancée d'un projet de centrale au Niger

Vergnet fait part d'une accélération de la construction de la centrale hybride solaire/diesel d'Agadez au Niger, l'un des plus grands projets photovoltaïques hybrides d'Afrique, et jugé 'particulièrement stratégique pour le groupe'.Les premières réceptions usine des générateurs diesels et des panneaux solaires ont été effectuées ces dernières semaines. La première expédition, portant sur le premier des cinq lots de panneaux photovoltaïques, a eu lieu début décembre.'D'autres expéditions importantes, dont celle des générateurs diesels, sont déjà prévues dans les prochaines semaines pour une arrivée sur site sur le premier trimestre 2023', ajoute la société d'énergies renouvelables.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.