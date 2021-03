Vergnet : les éoliennes ont résisté au cyclone de catégorie 3

Spécialiste de la production d'énergies renouvelables, le groupe Vergnet fait savoir que ses 115 éoliennes installées en Nouvelle-Calédonie ont bien résisté au passage d'un cyclone tropical très intense (catégorie 3) générant des vents à 205 km/h et des rafales de 285 km/h, début mars.



Les 115 éoliennes Vergnet du territoire ont été repliées en position anticyclonique en 24 heures et une cellule de crise a été mise en place avec le client sur place.



Alors que des dégâts majeurs ont été constatés sur le réseau électrique, seuls des dégâts très mineurs ont été relevés sur les éoliennes, permettant le redémarrage immédiat de la quasi-totalité des 115 éoliennes, fait savoir le groupe.





