Vericel Corporation a annoncé la disponibilité commerciale aux États-Unis de NexoBrid® ? (anacaulase-bcdb) pour l'élimination de l'escarre chez les adultes souffrant de brûlures thermiques profondes, partielles ou complètes. L'élimination de l'escarre est une première étape cruciale dans le traitement des brûlures, car elle peut réduire l'inflammation, arrêter la progression des brûlures et atténuer les infections et la septicémie.

L'excision chirurgicale, qui est la norme actuelle de soins pour l'élimination de l'escarre, entraîne souvent l'élimination de tissus viables. NexoBrid cible sélectivement l'escarre tout en préservant les tissus viables, permettant une élimination plus rapide et plus précise de l'escarre, ce qui peut réduire la nécessité d'une greffe de peau ultérieure et diminuer le traumatisme du patient. Chaque année, environ 40 000 personnes sont hospitalisées aux États-Unis pour des blessures liées à des brûlures, et parmi ces patients, plus de 30 000 doivent être débarrassés d'une escarre, ce qui représente un marché potentiel de 300 millions de dollars pour NexoBrid.

NexoBrid peut être appliqué en deux fois, à raison de quatre heures chacune. Une première application de NexoBrid peut être effectuée sur une surface corporelle allant jusqu'à 15 % de la surface du corps. Une deuxième application de NexoBrid peut être effectuée 24 heures plus tard, la surface totale traitée pour les deux applications pouvant atteindre 20 % de la surface corporelle totale (TBSA).