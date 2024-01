(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Asia Strategic Holdings Ltd - Développeur et exploitant d'entreprises de consommation basées à Singapour dans les économies asiatiques émergentes - Au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 30 septembre, la perte avant impôts a été réduite à 5,3 millions USD, contre 5,9 millions USD l'année précédente. Cela s'explique par l'augmentation du chiffre d'affaires à 24,1 millions USD, contre 17,9 millions USD un an plus tôt, compensant l'augmentation des dépenses administratives à 18,2 millions USD, contre 13,1 millions USD. L'année 2023 marque la sixième année consécutive de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires. Ne déclare pas de dividende car "il faut conserver les liquidités pour le fonds de roulement et l'expansion future". Pour l'avenir, l'entreprise reste positive "sur les perspectives de croissance à long terme de [l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est] ainsi que sur les marchés dans lesquels ses entreprises opèrent", malgré "les conditions macroéconomiques difficiles auxquelles elle est confrontée" au cours de l'exercice 2023.

Verici Dx PLC - Développeur de diagnostics cliniques avancés pour les transplantations d'organes, basé à Cardiff, au Pays de Galles - Annonce une collaboration avec le Westmead Institute for Medical Research, basé à Sydney, en Australie, dans le cadre d'une subvention fédérale de recherche de quatre ans. Le gouvernement australien investit 500 millions de dollars australiens, soit 259 millions de livres sterling, dans la recherche en médecine génomique afin de sauver ou de transformer la vie de plus de 200 000 Australiens grâce à la recherche génomique pour améliorer les tests, les diagnostics et les traitements, notamment dans le domaine des greffes d'organes. La collaboration vise à améliorer la compréhension des facteurs contribuant à la perte de greffons dans les transplantations d'organes, en se concentrant sur "les différences génétiques entre donneur et receveur, au-delà de l'inadéquation bien connue des antigènes leucocytaires humains".

Valereum PLC - Société basée à Gibraltar qui relie les produits monétaires courants aux crypto-monnaies - Acquisition de GSX Group, société fintech basée à Gibraltar. En décembre, la transaction a été annoncée pour une participation de 100% en échange de 5,0 millions d'actions de Valereum et de 10,0 millions de bons de souscription, exerçables à 1 pence par action d'ici décembre 2026.

Phoenix Copper Ltd - Levée de fonds de 66.257 GBP par le biais d'une offre au détail de 576.152 nouvelles actions au prix de 11,5 pence chacune, ainsi qu'une souscription de 434.783 actions d'une valeur de 50.000 GBP, suite à la clôture du placement et de la souscription qui ont permis de lever 2,7 millions de GBP vendredi dernier. Les nouvelles actions seront admises à la négociation sur l'AIM à Londres mardi prochain ou aux alentours de cette date.

Gama Aviation PLC - Société de services aéronautiques basée à Farnborough, Angleterre - Accepte de racheter le commerce et les actifs de Specialist Aviation Services Ltd, fournisseur britannique de services médicaux d'urgence par hélicoptère et de services de réparation et de maintenance d'aéronefs, à son administrateur désigné FRP pour un montant de 280 000 GBP. Compte tenu des besoins initiaux en fonds de roulement de l'entreprise à l'achèvement, des provisions pour les coûts de restructuration et des coûts de transaction, Gama Aviation prévoit que le coût total de l'acquisition s'élèvera à environ 3,0 millions de livres sterling. Marwan Khalek, directeur général de Gama Aviation, déclare : "Cette acquisition accélère notre croissance dans notre unité stratégique de missions spéciales, en ajoutant de l'envergure au Royaume-Uni, en s'appuyant sur nos récents contrats avec, entre autres, la Welsh Air Ambulance et en ouvrant de nouvelles opérations internationales au Moyen-Orient pour compléter notre gestion d'aéronefs à voilure fixe et notre capacité de maintenance, de réparation et de révision dans la région. Nous pensons qu'il existe un potentiel considérable dans le commerce et les actifs de cette entreprise qui, à moyen terme, améliorera les perspectives de l'unité d'affaires stratégique des missions spéciales. Toutefois, compte tenu de la nature de l'acquisition, notre priorité immédiate est d'assurer la continuité du service pour les associations caritatives britanniques d'ambulance aérienne afin qu'elles puissent poursuivre leurs opérations de sauvetage".

