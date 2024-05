VerifyMe, Inc. et ses filiales, PeriShip Global, LLC (PeriShip Global) et Trust Codes Global Limited (Trust Codes Global), est un fournisseur de services de traçabilité et d'assistance à la clientèle qui utilise des logiciels spécialisés et des technologies de traitement. Ses segments comprennent la logistique de précision et l'authentification. Les segments Precision Logistics et Authentication fournissent une logistique spécialisée pour les produits sensibles au temps et à la température, ainsi que des solutions technologiques de traçabilité au niveau de l'article, de protection contre le détournement et la contrefaçon, de protection de la marque et d'amélioration. Le segment de la logistique de précision est spécialisé dans l'analyse prédictive pour optimiser la livraison de produits périssables sensibles au temps et à la température. Le segment de la logistique de précision comprend des services groupés, tels que PeriTrack, le centre de service, le service de pré-transit, le service de post-livraison et le service météo/trafic. Le segment Authentification est spécialisé dans la traçabilité afin de relier les marques aux consommateurs par l'intermédiaire de leurs produits.

Secteur Logiciels