VERIMATRIX : Little Cinema déploie ses solutions

Verimatrix, fournisseur de solutions de sécurité, a annoncé ce jour le déploiement de ses technologies Watermarking et Multi-DRM par la société new-yorkaise Little Cinema pour ses premières et avant-premières virtuelles. " Ce studio de production numérique avant-gardiste s'est associé à Netflix, ABC, CBS, HBO Max et Warner Media afin de proposer des avant-premières virtuelles ", précise le groupe français.



"Verimatrix garantit la protection contre le piratage et offre aux studios d'Hollywood le sentiment de sécurité nécessaire au passage à des manifestations virtuelles", a déclaré Jay Rinsky, fondateur de Little Cinema.