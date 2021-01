VERIMATRIX : une nouvelle version de Verimatrix Application Protection pour Android est disponible

Données financières USD EUR CA 2020 99,8 M - 82,2 M Résultat net 2020 13,6 M - 11,2 M Dette nette 2020 7,50 M - 6,18 M PER 2020 22,7x Rendement 2020 - Capitalisation 309 M 309 M 255 M VE / CA 2020 3,18x VE / CA 2021 2,84x Nbr Employés 278 Flottant 63,9% Graphique VERIMATRIX Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VERIMATRIX Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 4,68 $ Dernier Cours de Cloture 3,63 $ Ecart / Objectif Haut 51,4% Ecart / Objectif Moyen 28,8% Ecart / Objectif Bas 6,13% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Amedeo d'Angelo Chairman & Chief Executive Officer Steve Oetegenn President Richard Vacher Detournière Chief Financial Officer & General Manager Jean Schmitt Member-Supervisory Board Muriel Barneoud Vice Chairman-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) VERIMATRIX 6.76% 309 MICROSOFT CORPORATION -2.69% 1 696 122 SEA LIMITED 17.13% 119 180 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. 13.48% 111 735 ATLASSIAN CORPORATION PLC -0.97% 57 718 DASSAULT SYSTÈMES SE -2.35% 51 313