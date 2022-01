Verimatrix : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Aix-en-Provence, France, San Diego, États-Unis, le 14 janvier 2022 - Verimatrix (Euronext Paris : VMX), publie aujourd'hui le bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF portant sur les titres Verimatrix admis aux négociations sur Euronext Paris.

A la date du 31 decembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

147 900 titres Verimatrix

108 397 euros

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

121 169 titres Verimatrix

149 927,30 euros

Il est rappelé qu'à la date d'effet du contrat avec ODDO BHF SCA en date du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

91 006 titres Verimatrix

152 357,11 euros

Sur la période du 30 juin 2021 au 31 decembre 2021, ont été exécutés :

773 transactions à l'achat

728 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

472 225 titres et 648 200 euros à l'achat

445 494 titres et 606 671 euros à la vente

