VERIMATRIX
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 34 214 058,80 euros Siège social : Impasse des Carrés de l'Arc, Rond-Point du Canet, 13590 Meyreuil 399 275 395 RCS Aix-en-Provence
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT AU POSTE DE MEMBRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 13 JUIN 2024
1.
NOM ET PRENOM USUEL :
D'ANGELO AMEDEO
2.
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
26 AVRIL 1954 A SAN SEVERO (ITALIE)
3.
AGE :
70 ANS
4.
NATIONALITE :
ITALIENNE
5. REFERENCES PROFESSIONNELLES, ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES, FONCTIONS EN COURS OU ANTERIEUREMENT EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES
CEO de Verimatrix, Inc.
Administrateur de Verimatrix International, Inc.
Administrateur de Verimatrix Video Security Solutions Canada Limited
Administrateur de Verimatrix Singapore PTE Limited
Administrateur de Verimatrix Mexico
Administrateur de Diadema (Italie)
Administrateur de Kirey (Italie)
6. EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCEES DANS LA SOCIETE
Président du conseil d'administration et directeur général
7. ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT
2 285 766
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VERIMATRIX
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 34 214 058,80 euros Siège social : Impasse des Carrés de l'Arc, Rond-Point du Canet, 13590 Meyreuil 399 275 395 RCS Aix-en-Provence
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DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 13 JUIN 2024
1.
NOM ET PRENOM USUEL :
SCHMITT JEAN
2.
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
26 MAI 1965 A HOMBOURG HAUT (57)
3.
AGE :
59 ANS
4.
NATIONALITE :
FRANÇAISE
5. REFERENCES PROFESSIONNELLES, ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES, FONCTIONS EN COURS OU ANTERIEUREMENT EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES
Président de la Compagnie Financière de Haute Joux
Président de Jolt Capital
Administrateur de NILT (Danemark)
Administrateur de Farm3 (France)
Président de La Chapelle Harmonique (association)
Administrateur de Virta (Finlande)
Administrateur de Bioserenity (France)
Vice-Président de France Deeptech (association)
6. EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCEES DANS LA SOCIETE
Administrateur
7. ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT
4
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VERIMATRIX
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 34 214 058,80 euros Siège social : Impasse des Carrés de l'Arc, Rond-Point du Canet, 13590 Meyreuil 399 275 395 RCS Aix-en-Provence
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ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 13 JUIN 2024
1.
NOM ET PRENOM USUEL :
GUILBART EMMANUELLE
2.
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
29 JANVIER 1967 A FREVENT (FRANCE)
3.
AGE :
56 ANS
4.
NATIONALITE :
FRANÇAISE
5. REFERENCES PROFESSIONNELLES, ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES, FONCTIONS EN COURS OU ANTERIEUREMENT EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES
Co-Présidente et co-fondatrice d'About Premium Content
6. EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCEES DANS LA SOCIETE
Administratrice
7. ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT
0
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EUI-1209845204v1
VERIMATRIX
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 34 214 058,80 euros Siège social : Impasse des Carrés de l'Arc, Rond-Point du Canet, 13590 Meyreuil 399 275 395 RCS Aix-en-Provence
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DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 13 JUIN 2024
1.
NOM ET PRENOM USUEL :
GRILLET CORINNE
2.
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
26 AVRIL 1974 A PAMIERS (FRANCE)
3.
AGE :
50 ANS
4.
NATIONALITE :
FRANÇAISE
5. REFERENCES PROFESSIONNELLES, ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES, FONCTIONS EN COURS OU ANTERIEUREMENT EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES
Présidente et co-fondatrice d'Alygne Inc. (Etats-Unis)
Administratrice d'Alygne France SAS
6. EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCEES DANS LA SOCIETE
Administratrice
7. ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT
0
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Société anonyme à conseil d'administration au capital de 34 214 058,80 euros Siège social : Impasse des Carrés de l'Arc, Rond-Point du Canet, 13590 Meyreuil 399 275 395 RCS Aix-en-Provence
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CONCERNANT LE CANDIDAT AU POSTE DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 13 JUIN 2024
1.
NOM ET PRENOM USUEL :
MENEGUZZO JACOPO
2. DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 14 JANVIER 1987 A ARZIGNANO - VI (ITALIE)
3.
AGE :
37 ANS
4.
NATIONALITE :
ITALIENNE
5. REFERENCES PROFESSIONNELLES, ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES, FONCTIONS EN COURS OU ANTERIEUREMENT EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES
CURRENT:
- BOARD OF PFH PALLADIO HOLDING SINCE 2023
- HEAD OF STRATEGY AT PFH PALLADIO HOLDING, IN MILAN, ITALY, SINCE 2021
- ESG MANAGER AT PFH PALLADIO HOLDING, IN MILAN, ITALY, SINCE 2021
PREVIOUS:
- PRINCIPAL (AND PREVIOUSLY PROJECT LEADER AND CONSULTANT) AT THE BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) IN NEW YORK, USA SINCE 2015
6. EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCEES DANS LA SOCIETE
Censeur
7. ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT
0
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EUI-1209845204v1
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- Original Document
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Disclaimer
Verimatrix SA published this content on 23 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 May 2024 15:55:02 UTC.