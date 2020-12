Verimatrix : Intervention du Chief Revenue Officer de Verimatrix sur le rapprochement entre la télévision payante traditionnelle et l'OTT lors de l'événement "Future of Video" de Park Associates

Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour la participation de Lu Bolden, Chief Revenue Officer, à une table ronde dans le cadre de l'événement virtuel de Park Associates : Future of Video : OTT, Pay TV and Digital Media, qui se tiendra ce jour à 15h45, heure centrale.

Intitulée “vMVPDs : Blending Traditional Pay TV with OTT,” cette table ronde abordera la question des succès et défis associés aux distributeurs multicanaux de programmes vidéo virtuels (vMVPD), aux services OTT (Over-the-Top) fournisseurs de contenu via réseaux de radiodiffusion et câblés, ainsi qu'aux fournisseurs de services de streaming. Les intervenants suivants se joindront à Lu Bolden pour échanger sur la façon dont les vMVPD et les services de télévision payante proposés par les fournisseurs traditionnels évoluent pour mieux répondre aux besoins du marché :

Megan Dover, Executive Director of Video and Entertainment Product Management and Development, Cox Communications

Ben Grad, Head of Content Strategy & Acquisition, fuboTV

Kirstin Seitz, Head of Marketing Strategy and Operations, Philo

Kristen Hanich, Moderator and Senior Analyst, Parks Associates

Une étude de Parks Associates révèle par ailleurs que les services OTT basés sur les applications des fournisseurs de télévision payante représentent un pourcentage croissant de la télévision payante dans son ensemble. Selon les dernières conclusions de l'enquête de Parks Associates, plus de 18 % des abonnés à la télévision payante reçoivent essentiellement leurs chaînes OTT de télévision payante en direct et en ligne. Le niveau de satisfaction de ces abonnés est plus élevé que celui des abonnés à la télévision payante traditionnelle, avec notamment un score de recommandation net - indicateur de la probabilité qu'un abonné recommande un service - plus de huit fois plus élevé pour les vMVPD et autres services de télévision payante basés sur des applications que pour la télévision payante traditionnelle.

"La reprise des sports en direct a permis une augmentation des abonnements à la télévision payante, et notamment aux vMVPD. Par ailleurs, nous observons également une augmentation du score NPS (Net Promoter Score) au troisième trimestre, signe que la satisfaction des clients est en hausse. Ceci souligne l'importance de mettre à disposition des consommateurs des contenus de haute qualité et sécurisés", a déclaré Kristen Hanich, Senior Analyst de Parks Associates. "Dans le cadre de nos discussions interactives à Future of Video, Verimatrix apporte une expertise précieuse sur les stratégies et les défis liés à la sécurisation de la diffusion de contenu sur différents appareils".

L’évènement virtuel "Future of Video : OTT, Pay TV, and Digital Media" réunit les leaders de l'industrie afin d'échanger sur les nouvelles tendances dans le secteur de la vidéo et du divertissement connecté, il propose également des perspectives sur les comportements et les préférences des consommateurs ainsi que les défis auxquels l'industrie de la vidéo se trouve confrontée pour répondre à cette demande. Cette conférence propose des études détaillées sur les services OTT, la valeur du contenu et les meilleures stratégies possibles pour créer des services vidéo efficaces destinés aux consommateurs connectés d'aujourd'hui.

Verimatrix est honorée de parrainer cet événement de trois jours en tant que Silver Sponsor. Pour plus d'informations et les modalités d’inscription, visitez le site : https://www.parksassociates.com/events/future-of-video.

