Verimatrix : Le cablo-opérateur américain Armstrong se tourne vers Verimatrix pour optimiser et sécuriser son passage à la VOD

La solution Verimatrix Video Content Authority System (VCAS™) apporte une valeur ajoutée considérable à Armstrong et ses clients

Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société Armstrong, basée à Butler en Pennsylvanie, leader américain du câble desservant plus de 469 localités, a déployé le système Verimatrix Video Content Authority (VCAS™).

Fondée il y a 74 ans, Armstrong s'est attachée à proposer de manière sécurisée un grand nombre d'options de streaming très appréciées de ses nombreux clients. Souhaitant rester à la pointe des avancées technologiques dans le domaine de la télévision, Armstrong a récemment intégré à ses décodeurs une plateforme TiVo plus sophistiquée. Pour rentabiliser son investissement, l'entreprise avait besoin d'une solution de cryptage de haute qualité et facile à intégrer qui lui permettrait d'offrir le plus grand nombre d'options de diffusion en streaming - et elle a choisi la solution Verimatrix VCAS.

"Leur solution avancée de lutte contre le piratage est parfaitement reconnue par les propriétaires de contenu, ce qui n'est pas le cas de tous les autres services de chiffrement", a déclaré Mike Giobbi, Chief Technology Officer de la société Armstrong.

Verimatrix a joué un rôle clé en assurant une transition en douceur entre l'ancien système de vidéo à la demande (VOD) d'Armstrong, en place depuis plus de 15 ans, et la nouvelle interface utilisateur plus graphique grâce à laquelle l'entreprise a pu facilement convaincre 50 % de sa clientèle d'opter pour une plateforme de décodeurs plus sophistiquée et plus conviviale.

Une des raisons pour lesquelles nous avons utilisé ce nouveau système est le large choix d'options de streaming rendues possibles par le système sécurisé VCAS de Verimatrix. Plutôt que de laisser nos clients se contenter d'un Firestick ou d'un autre dispositif de streaming supplémentaire, Armstrong a ainsi pu proposer une large gamme de contenus tout en donnant aux clients la possibilité d'utiliser la méthode de streaming de leur choix.

"Le processus d'intégration fut beaucoup plus rapide, puisque Verimatrix disposait déjà d'interfaces API avec TiVo et pouvait facilement être intégré à notre infrastructure existante", a ajouté Mike Giobbi. "Le passage à la VOD fut facile - nous savions que l'utilisation de Verimatrix était une évidence".

Armstrong espère à présent obtenir la confiance d'un plus grand nombre de clients grâce à sa nouvelle capacité de diffusion streaming sécurisée et native. Pour rester compétitive dans le monde du divertissement en pleine mutation, l'entreprise s'appuie sur le logiciel de cryptage facile d'utilisation conçu par Verimatrix, qui est régulièrement classée par de nombreux fournisseurs de contenu comme offrant des solutions anti-piratage avancées.

"La collaboration avec Verimatrix, s'est montrée exceptionnelle, et sa solution simple à intégrer", a déclaré Chris Mley, Product Services Engineer chez Armstrong. "Simplement dit, tout fonctionne. Nous savions que Verimatrix avait une réputation irréprochable dans l'industrie, et nous pouvons désormais en témoigner directement".

"La solution VCAS a depuis longtemps fait ses preuves en permettant aux opérateurs d'innover et de se développer de façon sécurisée et facile à déployer", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "Nous sommes heureux d'annoncer qu'une société comme Armstrong, avec une histoire aussi riche et durable, soit parmi les sociétés les plus récentes à présenter les nombreux avantages de la technologie primée de Verimatrix en matière de protection des contenus".

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

