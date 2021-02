Verimatrix : Le fournisseur de solutions de paiement Seglan fait confiance à Verimatrix pour ses performances en matière de sécurité

La société madrilène compte parmi les toutes dernières organisations à étendre son utilisation des technologies Verimatrix

Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société Seglan, client existant de la solution Verimatrix Code Protection et principal fournisseur de solutions de paiement sécurisé, a récemment choisi la technologie Verimatrix Mobile Payments pour offrir aux banques et aux processeurs mondiaux de paiement une sécurité durable.

Seglan avait précédemment développé son propre kit de développement logiciel (SDK) pour le paiement mobile afin de l’étendre à l'ensemble de sa clientèle. La société poursuit actuellement le déploiement de la solution SDK de paiement mobile de Verimatrix, qui offre les certifications en vigueur, afin de simplifier son processus de commercialisation auprès de certaines des plus grandes institutions bancaires d'Europe et d'Amérique du Sud. Le kit Seglan de développement 3DSecure (incluant la certification) continuera à utiliser la sécurité logicielle de Verimatrix, tout en visant à fournir à ses clients une solution HCE et 3DSecure complète, le tout sur un seul serveur.

"Ayant déjà fait confiance à Verimatrix pour d'autres solutions de sécurité, il était naturel de nous tourner vers l’offre SDK Mobile Payment de Verimatrix, nous permettant à la fois un gain de temps et d'argent ainsi qu'une protection efficace pour nos clients", a déclaré Iñaki Garaizabal Marsans, Partner chez Seglan. "La combinaison d'une sécurité et d'une performance reconnues se révèle gagnante pour Seglan et sa clientèle en constante augmentation, composée de banques renommées qui peuvent compter sur nous pour assurer les paiements de leurs dizaines de milliers de clients. Le service client exceptionnel de Verimatrix nous conforte dans l'idée que nous avons fait le bon choix pour notre partenaire en matière de sécurité".

"Nous sommes heureux d'annoncer que Seglan est l'une des toutes dernières organisations à étendre son utilisation des technologies Verimatrix", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "Cela démontre la richesse et la force de nos technologies qui aident à protéger les diverses facettes d'une entreprise agile et à croissance rapide au service des grandes banques et autres institutions exigeantes".

Fondée en 2001, Seglan se situe à Madrid, en Espagne, et fournit aux banques et aux processeurs de toute l'Europe et de l'Amérique du Sud des solutions de paiement innovantes. Pour plus d'informations, visitez le site www.seglan.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210224005065/fr/