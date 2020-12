Verimatrix : Les professionnels du secteur de la sécurité vidéo décernent à Steve Oetegenn, le président de Verimatrix, un prix prestigieux pour l'ensemble de sa carrière

Steve Oetegenn reçoit le prix 2020 Video Tech Innovation reconnaissant son importante contribution au secteur de la sécurité vidéo

Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour la nomination de son président, Steve Oetegenn, comme lauréat des Lifetime Achievement Awards dans le cadre de la deuxième édition annuelle des VideoTech Innovation Awards.

Décernée par Digital TV Europe, cette récompense, particulièrement convoitée, est attribuée par un jury prestigieux dont la mission est de récompenser les acteurs au cœur de la transformation de l'industrie vidéo d'aujourd'hui. Steve Oetegenn a reçu son prix lors d'une cérémonie virtuelle célébrée ce mardi 8 décembre, au cours de laquelle les lauréats ont pu remercier les juges et le public.

"Pendant plus de 15 ans, en tant que dirigeant de Verimatrix, j'ai œuvré à doter l'industrie des meilleures technologies de sécurité vidéo possibles afin de faciliter la croissance de nombreux fournisseurs de contenu et de leurs partenaires", a déclaré Steve Oetegenn. "J'ai été honoré de travailler avec certains des plus talentueux experts de l'industrie. C'est avec beaucoup d'humilité que je reçois la récompense cette année, notamment parce que ce prix reflète les contributions de toute l'équipe Verimatrix à travers le monde".

Pour plus d'informations sur ce programme de récompenses, visitez le site https://tmt.knect365.com/videotech-innovation-awards/.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201210005564/fr/