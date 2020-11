Verimatrix : Nomination du Chief Revenue Officer de Verimatrix au comité consultatif du SportsPro OTT Summit

Lu Bolden interviendra sur les questions relatives à la sécurité et à la performance des retransmissions sportives lors de la prochaine conférence virtuelle SportSpro OTT Summit

Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour la nomination de Lu Bolden, Chief Revenue Officer, pour intégrer le comité consultatif du SportsPro OTT Summit, qui est à l'origine de l'un des plus importants événements annuels de diffusion sportive au monde. Le deuxième événement annuel aura lieu les 2 et 3 décembre 2020 prochain.

Organisé par SportsPro Media, la conférence virtuelle SportsPro OTT Summit de cette année est un rendez-vous incontournable pour suivre les dernières tendances en matière de stratégie, de contenu et de technologie sur le marché de la diffusion de programmes sportifs.

Les membres du comité consultatif de cette conférence sont des personnalités du monde de la diffusion des sports en ligne, notamment des dirigeants de l'UFC, de la NFL, du MotoGP, de Fox Sports, de DAZN, du PGA Tour, de Canal+, du monde de la Formule 1, de la chaine NBC Sports et du Comité international Olympique. Lu Bolden offre au groupe l'expertise recherchée pour permettre aux utilisateurs de bénéficier de la meilleure expérience possible sur tout types d’appareils, assurant une évolutivité en toute sécurité lors d'événements live à forte audience, et ce tout en optimisant le processus d'achat.

Lu Bolden participera à la table ronde intitulée "Closing the Deal" le mercredi 2 décembre 2020 de 11h15 à 11h50, Heure de l'Est. Sous la conduite de Thomas Alomes, Head of North America de Sports Tech World Series et accueillant également le podcast Sports Tech Feed, le groupe de discussion réunira notamment les intervenants suivants aux côtés de Lu Bolden:

Dave Zur - Senior Vice President, Operations & Engineering de Altitude TV

Melissa Kandrach - Director of Operations de Buzzer

"Nous sommes honorés, avec Verimatrix, de contribuer à l'un des principaux événements de l'industrie qui cherche à définir les orientations futures de la diffusion des sports", a déclaré Lu Bolden. "En tant que membre du comité consultatif de ce rendez-vous annuel, je suis impatient de pouvoir présenter les dernières avancées en matière de prévention et de détection du piratage, mais également de pouvoir apporter des solutions permettant d'améliorer les performances en fournissant des informations utiles sur des questions telles que les offres groupées et la diffusion des événements sportifs".

Désireux de favoriser les discussions, les relations et les initiatives, le SportsPro OTT Summit est un événement virtuel auquel peuvent participer gratuitement les organismes de diffusion, plates-formes OTT, détenteurs de droits, ligues, clubs, agences, fournisseurs de technologies et autorités administratives. Un abonnement premium est également disponible. Pour plus d'informations sur l'inscription, visitez le site https://eu.sportspro-ott.com/registration/

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201124005184/fr/