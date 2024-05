En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au conseil d'administration de la compétence de décider une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription de bons de souscription d'actions ordinaires (« BSA »), réservée (i) aux membres et censeurs du conseil d'administration de votre société en fonction à la date d'attribution des bons n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de votre société ou de l'une de ses filiales ou (ii) aux personnes liées par un contrat de services ou de consultant

Disclaimer

Verimatrix SA published this content on 23 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 May 2024 15:55:02 UTC.