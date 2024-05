VERIMATRIX Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission de diverses valeurs mobilières ou d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription (Assemblée Générale du 13 juin 2024 - résolutions n° 19 à n° 29)

PricewaterhouseCoopers Audit Expertea Audit 10, Place de La Joliette 60 boulevard Jean Labro 13567 Marseille 13016 Marseille Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission de diverses valeurs mobilières ou d'actions et de diverses valeurs mobilières, avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription (Assemblée Générale du 13 juin 2024 - résolutions n° 19 à n°29) Aux Actionnaires Verimatrix Rond-Point du Canet Impasse des Carrés de l'Arc 13590 Meyreuil En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les propositions de délégation au conseil d'administration de différentes émissions d'actions et/ou de valeurs mobilières, opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer. Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, pour une durée de 18 mois (résolutions n°24 à n°26), ou 26 mois (résolutions n°19 à n°23 et n°28), la compétence pour décider des opérations suivantes et fixer les conditions définitives de ces émissions et vous propose, le cas échéant, de supprimer votre droit préférentiel de souscription. Ces nouvelles délégations mettront fin aux délégations, ayant le même objet, consenties antérieurement. 1. Emission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription (Résolution n°19) Votre conseil d'administration vous propose de lui déléguer, la compétence de décider, conformément, notamment, aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 228-91, L. 228- 92, L.228-93 et L.22-10-49 du code de commerce, une émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, en France ou à l'étranger, en euros, ou la contrevaleur en cas d'autres devises, d'actions ordinaires de votre société ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance/et ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de votre société ou de toute société qui posséderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possèderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, pour un montant maximum déterminé comme indiqué ci-après. Les principales modalités de l'opération proposée sont les suivantes : Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées

à l'émission de tels titres ou en permettre l'émission comme titres intermédiaires. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires ou valeurs mobilières qui seront, le cas échéant, émises en vertu de la cette délégation.

Verimatrix Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission de diverses valeurs mobilières ou d'actions et de diverses valeurs mobilières, avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription Assemblée générale du 13 juin 2024 - Page 2 Votre conseil d'administration vous propose de lui conférer, la faculté d'accorder aux actionnaires le droit de souscrire, à titre réductible, un nombre supérieur d'actions ou valeurs mobilières à celui qu'ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.

Le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d'être ainsi réalisées, immédiatement et/ou à terme, est fixé à 17 107 029 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d'émission en une autre devise), étant précisé :

o le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d'être ainsi réalisées s'imputera sur le plafond global prévu à la résolution n°29 de cette assemblée générale ;

o qu'à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital.

o ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;

o ce montant s'imputera sur le plafond global visé à la résolution n°29 de cette assemblée générale ;

o ce plafond ne s'applique pas aux titres de créance dont l'émission serait décidée ou autorisée par le conseil d'administration conformément à l'article L. 228-40 du code de commerce ou dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait votre société conformément aux dispositions de l'article L.228-36-A.

o limiter l'émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au moins de l'émission initialement décidée ;

o répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix ; et

o offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non souscrits.

En cas d'attribution gratuite de bons de souscription, le conseil d'administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. Votre conseil d'administration vous demande de prendre acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit.

o d'arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, avec ou sans prime ;

o de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, les modalités d'exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès

Verimatrix Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission de diverses valeurs mobilières ou d'actions et de diverses valeurs mobilières, avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription Assemblée générale du 13 juin 2024 - Page 3 au capital ; de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital de la Société ; et de suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois mois.

Le conseil d'administration pourra :

à sa seule initiative et lorsqu'il l'estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans cette résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération ;

prendre toute décision en vue de l'admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris et, plus généralement ; prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin de l'émission proposée, ainsi qu'à l'effet de rendre définitive l'augmentation de capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives. Le conseil d'administration ne pourra, sauf autorisation préalable de votre assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'un projet d'offre publique visant les titres de votre société, et ce jusqu'à la fin de la période d'offre. 2. Emission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public et avec délai de priorité obligatoire (Résolution n° 20) Le conseil d'administration vous propose de lui déléguer, la compétence de décider, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-135-1, L. 225-136, L. 228- 91, L. 228-92,L.228-93 et L.22-10-49 du code de commerce, une émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public à l'exclusion des offres visées au paragraphe 1° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, en France ou à l'étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs devises, d'actions ordinaires de votre société ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de votre société ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle posséderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, pour un montant maximum déterminé comme indiqué ci-après. Les principales modalités de l'opération proposée sont les suivantes : Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées

à l'émission de tels titres ou en permettre l'émission comme titres intermédiaires. Le conseil d'administration vous propose de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions ordinaires, en instituant au profit des actionnaires, un délai de priorité obligatoire pour les souscrire, de 3 jours de bourse minimum sur la totalité des émissions d'actions par voie d'offre au public qui seraient mises en œuvre par le conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-51 et R.225-131 du code de commerce, cette priorité ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, mais pouvant être exercée tant à titre irréductible que réductible.

22-10-51 et R.225-131 du code de commerce, cette priorité ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, mais pouvant être exercée tant à titre irréductible que réductible. Le conseil d'administration vous propose de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les autres titres, en instituant au profit des actionnaires, un tel délai de priorité conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-51 du code de commerce, cette priorité ne

Verimatrix Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission de diverses valeurs mobilières ou d'actions et de diverses valeurs mobilières, avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription Assemblée générale du 13 juin 2024 - Page 4 donnant pas lieu à la création de droits négociables, mais pouvant être exercée tant à titre irréductible que réductible. Votre conseil d'administration rappelle, en tant que de besoin, que cette délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu de cette délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit.

Le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de cette délégation, est fixé à 11 404 686 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d'émission en une autre devise), étant précisé :

o que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s'imputera sur le montant du plafond global prévu à la résolution n°29 de cette assemblée générale ;

o qu'à ces plafonds s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital.

o ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;

o ce montant s'imputera sur le plafond global visé à la résolution n°29 de cette assemblée générale ;

o ce plafond ne s'applique pas aux titres de créance dont l'émission serait décidée ou autorisée par le conseil d'administration conformément à l'article L. 228-40 du code de commerce ou dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait votre société conformément aux dispositions de l'article L.228-36 A du code de commerce.

o limiter l'émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au moins de l'émission initialement décidée ;

o répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix ; et

o offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non souscrits.

égale au montant minimum ci-dessus.

Verimatrix Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission de diverses valeurs mobilières ou d'actions et de diverses valeurs mobilières, avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription Assemblée générale du 13 juin 2024 - Page 5 Le conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, cette délégation à l'effet notamment :

o d'arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, avec ou sans prime ;

o de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, les modalités d'exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ;

o de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital de la Société et

o de suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois mois.

o à sa seule initiative et lorsqu'il l'estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la cette résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération ;

o prendre toute décision en vue de l'admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris et, plus généralement ;

o prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin de l'émission proposée, ainsi qu'à l'effet de rendre définitive l'augmentation de capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives. Le conseil d'administration ne pourra, sauf autorisation préalable de votre assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de votre société, et ce jusqu'à la fin de la période d'offre. 3. Emission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'une offre au profit d'investisseurs, visée au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier (Résolution n°21) Le conseil d'administration vous propose de lui déléguer la compétence de décider, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, de ses articles L.225-129-2, L. 225-135, L. 225-135-1, L. 225-136, L. 228-91, L. 228-93 et de l'article L.22-10- 49 du code de commerce, une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, en France ou à l'étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, d'actions ordinaires de votre société ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de votre société ou de toute société qui possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle posséderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, dans le cadre d'une offre au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs visée au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, pour un montant maximum déterminé comme indiqué ci-après.

Verimatrix Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission de diverses valeurs mobilières ou d'actions et de diverses valeurs mobilières, avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription Assemblée générale du 13 juin 2024 - Page 6 Les principales modalités de l'opération proposée sont les suivantes : Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées

à l'émission de tels titres ou en permettre l'émission comme titres intermédiaires. Le conseil d'administration vous propose de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions ordinaires ou valeurs mobilières émises en vertu de cette délégation.

Votre conseil d'administration rappelle, en tant que de besoin, que cette délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit.

Le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de cette délégation, ne pourra ni être supérieur à 6 842 812 euros, ni, en tout état de cause, excéder les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l'émission (à titre indicatif, au jour de votre assemblée générale, l'émission de titres de capital réalisée par une offre visée au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier est limitée à 20% du capital de votre société par période de 12 mois, ledit capital étant apprécié au jour de la décision du conseil d'administration d'utilisation de cette délégation) montant maximum auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions. Le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d'être ainsi réalisée s'imputera sur le plafond global prévu à la résolution n°29 de cette assemblée générale.

Le montant nominal maximum des titres de créances, pouvant être émis, est fixé à 100.000.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d'émission en une autre devise), étant précisé que :

o ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair;

o ce montant s'imputera sur le plafond global visé à la résolution n°29 de cette assemblée générale ;

o ce plafond ne s'applique pas aux titres de créance dont l'émission serait décidée ou autorisée par le conseil d'administration conformément à l'article L. 228-40 du code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait votre société conformément aux dispositions de l'article L.228-36-A du code de commerce.

o limiter l'émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au moins de l'émission initialement décidée ;

o répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix.

2017, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10%, étant précisé que le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par votre société, majorée, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, lors de l'exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit pour chaque action émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé.

Verimatrix Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission de diverses valeurs mobilières ou d'actions et de diverses valeurs mobilières, avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription Assemblée générale du 13 juin 2024 - Page 7 pourr(a)(ont) être associée(s) dans le cadre d'une émission ou de plusieurs émissions réalisées simultanément, à une ou des offre(s) au public, décidée(s) dans la résolution n°20 de cette assemblée générale. Le conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, cette délégation à l'effet notamment :

o d'arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, avec ou sans prime ;

o de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, les modalités d'exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ;

o de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital de la Société ; et

o de suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois mois.

o à sa seule initiative et lorsqu'il l'estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans cette résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération ;

o prendre toute décision en vue de l'admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris et, plus généralement,

o prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin de l'émission proposée, ainsi qu'à l'effet de rendre définitive l'augmentation de capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives.

Verimatrix Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission de diverses valeurs mobilières ou d'actions et de diverses valeurs mobilières, avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription Assemblée générale du 13 juin 2024 - Page 8 inférieur à la valeur nominale d'une action de votre société à la date d'émission des actions concernées et étant précisé que dans l'hypothèse de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d'émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil d'administration, par référence à une formule de calcul définie par celui- ci et applicable postérieurement à l'émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil d'administration le juge opportun, à la date d'application de ladite formule (et non à la date de fixation du prix de l'émission) ; et le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par votre société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d'émission défini au paragraphe ci- dessus. Le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre cette résolution dans les termes prévus par la résolution au titre de laquelle l'émission est décidée. 5. Emission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes dans le cadre d'un contrat de financement en fonds propres ou obligataire (Résolution n°24) Le conseil d'administration vous propose de lui déléguer, la compétence de décider, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 225-129-4, L. 225-135, L. 225-138, L. 228-91 et suivants du code de commerce et L.22-10-49 du code de commerce, une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, en France ou à l'étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, d'actions ordinaires de votre société ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de votre société, pour un montant maximum déterminé comme indiqué ci-après. Les principales modalités de l'opération proposée sont les suivantes : Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées

à l'émission de tels titres (bons de souscription d'actions attachés à des obligations ou émis au profit de souscripteurs de telles obligations notamment) ou en permettre l'émission comme titres intermédiaires.

Votre conseil d'administration rappelle, en tant que de besoin, que cette délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit.

Le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de cette délégation, ne pourra ni être supérieur à 3 421 406 euros, ou sa contre-valeur en monnaie étrangère, montant maximum auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver,