Verimatrix : Toshiba Information Systems (Japan) intègre la technologie à clé cryptographique Whitebox de Verimatrix aux interfaces de contrôle client pour la sécurisation de ses imprimantes grand public

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour le déploiement, par son revendeur japonais privilégié Toshiba Information Systems (Japan) Corporation, de la technologie de protection à clé cryptographique Verimatrix Whitebox dans les imprimantes grand public produites par l'un des plus grands fabricants du pays. Whitebox fait partie de la famille de solutions Verimatrix Application Shielding.

"Les clés cryptographiques exposées représentent une réelle faiblesse en matière de code IoT appliqué aux appareils connectés", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "Notre outil Whitebox permet à Toshiba Information Systems (Japan) de dissimuler les clés au sein du code et de dissimuler les algorithmes afin de sécuriser la propriété intellectuelle, les applications, les appareils et les données critiques de ses clients. Le déploiement de notre technologie Whitebox sur les équipements d'un des plus grands fabricants d'électronique illustre notre faculté à faciliter le déploiement d'architectures de sécurité avancées par nos partenaires. Il s'agit d'une compétence inégalée dans notre industrie - et nous sommes heureux de travailler avec un partenaire aussi respecté que Toshiba Information Systems (Japan) afin d’étendre ses capacités de protection de l’IoT au secteur de l'impression".

Dépendre d'une sécurité basée sur le hardware peut être coûteux et contraignant, c'est pourquoi Verimatrix Whitebox fonctionne dans un environnement purement logiciel sans nécessiter le recours à du hardware coûteux et résistant. Grâce à cette approche, une application peut prendre en charge n'importe quel équipement sans frais de provisionnement ou sans avoir à en organiser et payer l'accès. Avec Verimatrix Whitebox, Toshiba Information Systems (Japan) peut rapidement protéger des cyberattaques les systèmes d'impression de ses clients.

"En tant que partenaire de confiance de Verimatrix sur le marché local, nous offrons aux fabricants une réelle valeur ajoutée tout au long du processus de sélection et de déploiement de la sécurité IoT", a déclaré Takashi Shigeishi, Senior Sales Manager chez Toshiba Information Systems (Japan). "La flexibilité et la capacité d'évolution de la technologie Verimatrix présentent un grand intérêt pour les fabricants exigeants. Verimatrix offre tant au partenaire d'intégration qu'au fabricant d'appareils le contrôle d'une protection avancée de la propriété intellectuelle - ce qui constitue un argument de vente puissant, alors que nous cherchons continuellement à offrir à nos clients le maximum de garanties en matière de sécurité".

A propos de Toshiba Information Systems (Japan) Corporation

Depuis sa création en 1962, Toshiba Information Systems (Japan) Corporation a constamment utilisé des technologies de pointe dans le secteur des technologies de l'information. En tant que leader dans le domaine des services d'information, elle a utilisé cette technologie pour répondre à divers besoins des entreprises et de la société dans son ensemble sur le plan de l'informatisation. Aujourd'hui, Toshiba Information Systems (Japan) s'est engagée à relever les défis inhérents à une évolution accélérée des technologies de l'information, déterminée à être un partenaire fiable en matière de solutions informatiques intégrées pour ses clients. Visitez le site https://www.tjsys.co.jp/

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

