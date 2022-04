Verimatrix annonce sa participation à trois conférences dans le cadre du NAB Show, du 24 au 26 avril à Las Vegas

Lors de cet événement, Verimatrix dévoilera également une étude commandée à Caretta

Research et traitant de la situation actuelle du piratage

Les dernières nouveautés du portail Verimatrix Platform, et les innovations de Verimatrix dans les domaines de la lutte contre les attaques et le piratage seront présentées aux visiteurs sur des espaces de rencontres dédiés

Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 11 avril, 2022 - Verimatrix,(Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour sa participation à une série de conférences lors du NAB Show qui se dérouleront au Las Vegas Convention Center et auxquelles participeront les experts Verimatrix suivants :

1. Dimanche 24 avril, 13h00 - 13h30 - "Secure, Value-Add Partnerships that are Now Possible Thanks to Modern SaaS Platforms" présentée par Sebastian Braun,Senior Director of Product Management

2. Lundi 25 avril, 14h30 - 15h00 - "Threat Defense for Media & Entertainment: How to Close the Open Door in Security Walls to Prevent the Enterprise from Being Compromised" présentée par Jon Samsel,Senior Vice President of Global Marketing

3. Mardi 26 avril, 11h30 - 12h00 - "The State of Piracy Today and the New Battlefront Against Industrial Scale Content Theft" présentée par Sebastian Braun,Senior Director of Product Management

Verimatrix dévoilera également les dernières nouveautés de la Verimatrix Secure Delivery Platform ainsi que ses solutions Threat Defense et Anti-Piracy sur ses espaces dédiés : Kiosque W2513 et salle de réunion W4833MR. Pour solliciter un rendez-vous avec un expert pendant le NAB Show de cette année, contactez Verimatrix ici.

Au cours du NAB Show, Verimatrix dévoilera un livre blanc intitulé "Protect or Plunder: Surgical Strikes to Disrupt Industrial-scale Piracy", commandé auprès de Caretta Research. Ce rapport présente en détail lesderniers changements et tendances en matière de piratage numérique, et les contre-mesures ciblées rendues aujourd'hui possibles. Le rapport complet pourra être téléchargé à partir du lundi 25 avril sur le site www.verimatrix.com.

"Alors que Verimatrix poursuit sa stratégie de modernisation afin d'offrir des écosystèmes innovants basés sur le cloud et intégrant de manière unique les technologies de cybersécurité et de lutte contre le piratage, nous répondons à un réel besoin de satisfaire les exigences commerciales complexes d'aujourd'hui dans le secteur des médias, du divertissement et dans de nombreuses autres industries", a déclaré Asaf Ashkenazi,Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "L'édition 2022 du NAB Show offre un cadre idéal et opportun pour consolider ces avancées par le biais de nouveaux échanges avec nos partenaires et utilisateurs potentiels qui cherchent à sécuriser de manière efficace et rentable leurs contenus, applications ou équipements, tout en offrant une expérience utilisateur à la fois inoubliable et unique".

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Contact Relations Investisseurs:

Jean-François Labadie

Directeur financier finance@verimatrix.com

Contact Presse:

Matthew Zintel matthew.zintel@zintelpr.com