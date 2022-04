Verimatrix annonce son chiffre d'affaires du premier trimestre 2022

• Croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et de l'ARR générés grâce aux abonnements1, en ligne avec la transition vers un nouveau modèle de revenu

• Quasi-stabilisation des revenus issus de l'activité de maintenance par rapport aux trimestres antérieurs

• Baisse des revenus non récurrents dans un contexte particulièrement difficile

Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, le 28 avril 2022 - Verimatrix (Euronext Paris :

VMX) publie son chiffre d'affaires du premier trimestre, clos le 31 mars 2021.

(en millions USD)

T1 2022

T1 2021

T1 2022 vs. T1 2021

Revenu récurrent dont abonnements dont maintenance Revenu non récurrent

6,2 1,6 4,6 6,5

6,6 1,4 5,2 13,4

-6 % 12 % -11 % -51 %

Revenu total

Revenu récurrent annuel1 (fin de période) dont abonnements dont maintenance

12,7 27,0 7,8 19,2

20,1 26,0 5,6 20,4

-37 %

4 % 39 % -6 %

Remarque : les produits issus des redevances, auparavant classifiés comme des revenus récurrents, ont été reclassifiés en tant que revenus non récurrents depuis le T2 2021. En conséquence, les chiffres du T1 2021 peuvent ne pas correspondre avec les chiffres précédemment publiés.

Amedeo d'Angelo, Président-directeur général de Verimatrix, a commenté les chiffres publiés : « Les chiffres du premier trimestre reflètent une performance contrastée. D'une part, nous avons des raisons de nous réjouir avec une croissance de 12 % et 39 % du chiffre d'affaires et de l'ARR issus des abonnements, respectivement, couplée à une quasi-stabilisation des revenus issus de la maintenance à 4,6 millions de dollars. D'autre part, la baisse des revenus non récurrents est plus importante qu'anticipé. Il s'agit toutefois d'une situation bien délimitée qui devrait progressivement s'améliorer à mesure que nous évoluons vers un modèle de revenus récurrents. Dans l'ensemble, même s'il reste du chemin à parcourir, la plupart des indicateurs présentent des signes encourageants, démontrant que

Verimatrix est en mesure d'achever sa transition et d'atteindre son objectif pour 2022 et au-delà. »

1 Inclut les revenus générés grâce aux abonnements SaaS et non SaaS 1

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2022

Au cours de la période, Verimatrix a enregistré un chiffre d'affaires total de 12,7 millions de dollars

(contre 20,1 millions de dollars l'année précédente), porté par la croissance à deux chiffres des abonnements, la quasi-stabilisation des revenus de maintenance et une baisse du revenu non récurrent supérieure aux attentes.

Revenus récurrents

Grâce à la dynamique continue de l'offre par abonnement, en particulier le succès des produits Threat

Defense et Streamkeeper récemment lancés, les revenus récurrents générés grâce aux abonnements ont augmenté de 12 % à 1,6 million de dollars, contre 1,4 million de dollars durant la même période en 2021. Ce montant représente près de 13 % du revenu total de la période, contre 7 % l'année précédente.

Les revenus issus de la maintenance se sont établis à 4,6 millions de dollars au T1 2022, une baisse de 11 % en glissement annuel, mais la comparaison séquentielle pointe vers une stabilisation (4,7 millions de dollars au T3 2021 et 5 millions de dollars au T4 2021) - une autre tendance encourageante qui conforte Verimatrix quant à la solidité de ses revenus récurrents.

Les abonnements et la maintenance, composantes clés de la nouvelle orientation stratégique, forment la base des revenus récurrents, qui ont atteint 6,2 millions de dollars, logiquement en baisse de 6 % sur le trimestre. Collectivement, ces segments génèrent plus de la moitié du chiffre d'affaires total, contre seulement un tiers au T1 2021. Pour rappel, le Groupe s'est fixé pour objectif de générer plus de 70 % de son chiffre d'affaires total à partir des sources de revenus récurrents d'ici 2025.

La transition accélérée vers le nouveau modèle de revenus se reflète dans la croissance de 39 % de l'ARR des abonnements, qui sous-tend une croissance de 4 % du revenu récurrent annuel (ARR) du trimestre. Au 31 mars 2022, l'ARR s'élevait à 27 millions de dollars, contre 26 millions de dollars à la fin du T1 2021.

Revenus non récurrents

Les revenus non récurrents ont baissé de 51 % à 6,5 millions de dollars, principalement en lien avec le repli des ventes de licences perpétuelles. Le recul des licences s'explique par un effet de base défavorable - en particulier, les ventes de licences avaient augmenté de 41 % au T1 2021 en raison du report partiel des commandes passées au cours du trimestre précédent, un environnement particulièrement difficile dans la région d'Amérique latine, et plus généralement l'impact du changement d'approche commerciale lié à l'évolution du modèle de revenus.

Renforcement de l'organisation des ventes

Progressant dans sa nouvelle orientation stratégique, Verimatrix a renforcé sa structure de ventes de sorte à l'ajuster au mieux à sa nouvelle approche SaaS. Au cours du trimestre, deux nouveaux membres ont rejoint l'équipe de direction : un Chief Revenue Officer mondial, apportant son expertise en matière de transformation SaaS, et un Senior Director Global Channels & Alliances, supervisant le programme global channels et l'expansion du réseau de partenaires stratégiques du Groupe.

Ces deux nouvelles nominations seront cruciales pour améliorer la performance commerciale en mettant particulièrement l'accent sur les abonnements, ce qui accélerera la transformation.

Maintien de l'objectif annuel

Le début d'année a été encourageant, sous-tendu par une croissance saine du chiffre d'affaires et de l'ARR tirés des abonnements, et par les effets positifs du renforcement de l'organisation commerciale et la poursuite des efforts de marketing consacrés au lancement des produits Threat Defense et

Streamkeeper ; autant de facteurs soutenus par une structure financière robuste. Verimatrix envisagepar conséquent les prochains trimestres avec confiance et réitère son objectif pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance à deux chiffres du revenu récurrent total.

La mise en œuvre du nouveau plan stratégique pour 2025 est déjà bien avancée et l'ambition du

Groupe, qui entend consolider sa position de leader reconnu en matière de protection des contenus et des appareils de l'avenir connecté, demeure intacte.

Calendrier financier

• Résultats du premier semestre 2022 : le 28 juillet 2022 (après bourse)

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) helps power the modern connected world with security made for people. We protect digital content, applications, and devices with intuitive, people-centered and frictionless security. Leading brands turn to Verimatrix to secure everything from premium movies and live streaming sports, to sensitive financial and healthcare data, to mission-critical mobile applications. We enable the trusted connections our customers depend on to deliver compelling content and experiences to millions of consumers around the world. Verimatrix helps partners get to market faster, scale easily, protect valuable revenue streams, and win new business. Visit www.verimatrix.com.

