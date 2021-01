Verimatrix : dévoile son nouveau service de protection du code logiciel pour les applications au format Android Application Bundles (AAB)

En plus des traditionnels APK (Android Application Package), le service dédié aux développeurs d'applications supporte également les AAB (Android Application Bundles) définis dans le guide de publication de Google Play

Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour la disponibilité de la version 2.2 du service Verimatrix Application Protection pour Android.

La dernière version du service Verimatrix Code Protection pour applications Android répond aux exigences liées au changement de l'écosystème Android qui rendra obligatoire l'utilisation du format Android Application Bundles (AAB) au cours du second semestre 2021. Ce changement important pour les développeurs va engendrer un nouveau besoin de sécurité logicielle simple et fiable afin de prévenir les attaques des applications. En complément des traditionnels APK, le service Verimatrix Application Protection prend désormais en charge les AAB définis dans le guide de publication de Google Play.

Parmi les autres nouveautés et évolutions du service Verimatrix Application Protection pour Android, citons :

- Support du format AAB via le service Verimatrix App Shield ou de sa version hébergée en local.

- Mise à jour du système de vérification automatique du bon fonctionnement de l'application, basé sur un ensemble de certificats pour la publication des APK et des AAB en utilisant soit la signature d’application du développeur soit celle de Google Play

- Analyse complémentaire et en parallèle des bytecodes

- Amélioration des fonctions de débogage et de détection de hooking avec une plus grande résistance aux attaques.

- Renforcement des contrôles environnementaux garantissant le fonctionnement de l'application exclusivement dans l'environnement prévu

"En tant qu’innovateur de premier plan en matière de protection du code logiciel, Verimatrix s'engage à soutenir les écosystèmes d'applications mobiles les plus récents", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "Les développeurs dépendent de Verimatrix pour se conformer aux dernières normes, comme le nouveau format AAB de Google Play. Nous sommes heureux d'annoncer la publication de la nouvelle version de notre solution Application Protection pour Android, car elle illustre notre approche proactive et unique qui consiste à offrir à nos clients un service de qualité tout en leur fournissant une protection logicielle reconnue".

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210120005037/fr/