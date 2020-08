Verimatrix : honorée pour la huitième année consécutive sur la liste du magazine Streaming Media des meilleures entreprises de vidéo en ligne

Cette reconnaissance aux côtés des plus grands acteurs du secteur positionne Verimatrix comme un innovateur qui répond à la demande de solutions DRM et anti-piratage flexibles et facile d’utilisation destinées à protéger des contenus de valeur tels que les diffusions de sports en direct et les films hollywoodiens

Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), leader dans les solutions de sécurité du monde moderne, connecté et centrées sur l’utilisateur, a gagné une place convoitée sur la liste 2020 Streaming Media 50 : Les entreprises qui comptent le plus dans le secteur de la vidéo en ligne.

Verimatrix figure sur la liste annuelle de Streaming Media pour la huitième année consécutive. Ses rédacteurs qualifient les lauréats présents sur cette liste d’entreprises les plus importantes, les plus innovantes et les plus intéressantes du marché de la vidéo en ligne. Verimatrix a été choisi par le jury Streaming Media composé de ses contributeurs permanents qui classent chaque acteur technologique sur le marché.

« La liste annuelle Streaming Media 50 met en lumière les principaux fournisseurs et plates-formes technologiques du secteur, choisis par notre équipe éditoriale », déclare le rédacteur en chef de Streaming Media et vice-président Éric Schumacher-Rasmussen. « Qu’il s'agisse d'une grande ou d'une petite entreprise, d'un vétéran de l'industrie ou d'une startup, ces entreprises se distinguent par leur innovation et leur engagement envers le client. »

« Non seulement nous sommes honorés de recevoir cette distinction de Streaming Media en 2020, mais nous sommes particulièrement heureux de notre présence continue sur une liste aux côtés des plus grands noms du multimédia en streaming », a déclaré Asaf Ashkenazi, directeur des opérations chez Verimatrix. « Il s’agit de la huitième année consécutive où nous apparaissons sur cette liste hautement estimée. Cela illustre notre engagement à doter les fournisseurs de contenu et de services d’un mélange unique et puissant de protection et d'utilisabilité inégalées au sein de notre famille de solutions. Verimatrix se distingue en tant que fournisseur de sécurité axé sur le client et est régulièrement félicité pour sa technologie facile d’utilisation.

Verimatrix Multi-DRM, une solution « SaaS » basée sur le « cloud », aide les opérateurs à résoudre les problèmes de complexité, d'analyse et de sécurité, tout en leur permettant de garder le contrôle total de leurs offres et de leurs relations avec leurs abonnés. La société fait également office de pionnier avec sa technologie de « Forensic Watermarking ». Les solutions de Watermarking Verimatrix permettent de protéger à la fois le côté client et le côté serveur de la vidéo en direct, mais aussi le linéaire et la vidéo à la demande - permettant ainsi aux opérateurs de télévision payante ayant un contenu à forte valeur ajoutée de diffuser sur les « smartphones », les consoles de jeux, tablettes, téléviseurs connectés et plus encore.

A propos de Streaming Media

Dirigé par une équipe d'experts reconnus du secteur, le magazine Streaming Media est dédié aux professionnels de l'industrie et aux entreprises utilisant la technologie des médias numériques, il couvre l’actualité du secteur, des ressources et des services mondiaux en temps réel par le biais d'éditoriaux, de forums de discussion, d'articles de fond et bien plus encore. Pour plus d'informations, visitez www.streamingmedia.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200820005402/fr/