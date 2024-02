Verimatrix est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse qui protègent les appareils, les services et les applications sur de nombreux marchés. Plusieurs des plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l'offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser et des services hébergés sur le cloud qui offrent une sécurité et une capacité d'analyse des données inégalées. Fière d'accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l'Internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu.

Secteur Logiciels