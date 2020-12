Verimatrix : récompensée par le prix du choix des lecteurs de Streaming Media (Streaming Media Readers' Choice Awards)

La solution Multi-DRM de Verimatrix récompensée dans la catégorie fournisseurs de services DRM/contrôle d'accès

Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que sa solution Multi-DRM a été nommée lauréate pour l'édition 2020 des "Streaming Media Readers’ Choice Awards." dans la catégorie fournisseurs de services DRM/contrôle d'accès. Cette récompense, une des plus prestigieuses de l'industrie de la vidéo en ligne, est décernée par les utilisateurs finaux tels que les opérateurs-TV, les fournisseurs de contenu et les développeurs d'applications.

"Chaque année, Streaming Media dresse un bilan de l'industrie de la vidéo en ligne à travers différents rapports de recherche et de conférences d'experts, mais notre prix du choix des lecteurs offre le meilleur aperçu des produits et services qui ont trouvé la faveur des acteurs les plus importants - les spécialistes et les ingénieurs de terrain -", a déclaré Eric Schumacher-Rasmussen, rédacteur en chef et vice-président de Streaming Media. "Si vous désirez connaître le nom des leaders technologiques, il n'y a pas de meilleur indicateur que ces récompenses. Félicitations aux gagnants et aux finalistes, ces entreprises à la pointe de l'innovation technologique et animées par la même volonté de rendre la diffusion vidéo streaming la meilleure que possible".

"Cette nouvelle distinction, reflet de la confiance que nos clients accordent à Verimatrix, renforce notre position d'innovateur de premier plan à l'écoute permanente de nos utilisateurs finaux et s’attachant à fournir un service client de premier rang", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix". La solution Multi-DRM est régulièrement plébiscitée pour ses capacités de déploiement rapide et d'évolution mais aussi pour sa flexibilité, qui permettent aux entreprises de se développer tout en offrant une protection des contenus premium en conformité avec les normes imposées par les studios".

Verimatrix Multi-DRM est une solution avancée de gestion des droits numériques, à la fois dans le Cloud et en local, et garantissant aux utilisateurs une expérience de qualité constante. Pour plus d'informations ou pour organiser une démonstration, visitez le site https://www.verimatrix.com/products/multi-drm.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

