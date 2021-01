Verimatrix : sélectionnée pour la protection des applications interactives de fitness Smart Fitness Mirror

OliveX implémente les technologies Verimatrix App Shield et Code Protection afin de renforcer son offre de solutions de fitness en ligne permettant d'organiser des cours collectifs à distance

Sa plateforme KARA Smart Fitness offre une expérience utilisateur unique grâce à l'intelligence artificielle, à la gamification et à un contenu de qualité

Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société OliveX Holdings Limited (NSX : OLX), basée à Hong Kong, entreprise mondiale de bien-être et de fitness en ligne, a sélectionné pour son offre KARA Smart Fitness deux des solutions de cybersécurité Verimatrix.

Selon un rapport publié au début du mois de décembre dernier, le marché mondial du fitness en ligne devrait passer de 6,04 milliards de dollars en 2019 à 59,23 milliards de dollars d'ici 2027. L’offre KARA Smart Fitness, qui diffuse en direct et en différé les programmes de célèbres entraîneurs sportifs au domicile des utilisateurs, utilise des applications mobiles ainsi qu'un véritable écran interactif alimenté par une intelligence artificielle basée sur une caméra. Ce dispositif, qui fonctionne comme un miroir ordinaire lorsqu'il est éteint, propose une multitude de cours allant de la boxe à la méditation. La caméra, qui détecte les mouvements, peut compter les calories, prodiguer des conseils pour corriger la posture, et même proposer des compétitions en direct avec d'autres utilisateurs.

Par son approche axée sur le gaming, l'entreprise encourage également les utilisateurs à exprimer leur passion pour le jeu et à la conjuguer avec des séances d'entraînement plus longues et plus ludiques. En outre, le gaming étant déjà positionné comme le plus grand type de média consommé dans le monde, la société considère la gamification comme une opportunité considérable pour son secteur.

OliveX a fait le choix des solutions App Shield et Code Protection de Verimatrix, faciles à déployer et basées sur le Cloud, soulignant les nombreux avantages de l'approche automatisée de Verimatrix dans la mise en œuvre de solutions de sécurité fondamentales ainsi que les options flexibles de son support client pour répondre à ses besoins spécifiques.

"Nous aimons présenter les adeptes du fitness d'aujourd'hui comme des personnes pratiquant une grande variété d'activités et les renouvelant de temps en temps - ce qui est effectivement excellent pour le corps - c'est pourquoi nous nous sommes engagés à fournir un contenu KARA Smart Fitness de qualité, proposant des mises à jour régulières, et une protection efficace contre les cybercriminels", a déclaré Keith Rumjahn, Chief Executive Officer d'OliveX. "Les solutions Code Protection de Verimatrix nous garantissent la protection de notre propriété intellectuelle, de nos applications et des informations personnelles de nos utilisateurs. Sa technologie automatisée basée sur le Cloud était la réponse aux besoins de KARA Smart Fitness. Nous pouvons ainsi nous concentrer sur notre activité principale et compter sur Verimatrix comme fournisseur de sécurité innovant et reconnu".

"En proposant de façon innovante, des séances collectives de fitness au domicile des utilisateurs, notamment en période de pandémie, OliveX est un acteur majeur sur le marché mondial du fitness qui privilégie la diffusion de contenus de qualité et dont la protection est essentielle, sans parler de sa communauté en ligne dont les utilisateurs attendent que leurs informations soient protégées", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "Comme toute autre entreprise proposant des applications, le marché du fitness est confronté aux mêmes enjeux en matière de sécurité et de propriété intellectuelle - et nous sommes heureux de travailler avec OliveX afin de garantir la sécurité de leur entreprise et de leurs utilisateurs dans le monde entier".

A propos de OliveX Holdings Limited

OliveX est une entreprise de services de bien-être et de remise en forme en ligne qui propose des produits et des applications innovantes et qui offre une expérience utilisateur unique grâce à l'intelligence artificielle, à la gamification et à des contenus de qualité. Grâce à son produit phare, le KARA Smart Fitness Mirror, et à ses applications associées disponibles sous forme d'abonnement, OliveX offre une plateforme qui relie et engage les consommateurs avec les marques, les influenceurs et les entraîneurs de fitness et qui transforme tout lieu en un véritable studio de fitness personnel. OliveX touche un marché qui s'étend sur plus de 170 pays. Pour plus d'informations, visitez le site www.olivex.ai.

A propos de KARA Smart Fitness

KARA Smart Fitness est l'application logicielle d'OliveX qui fournit des contenus et des cours relatifs à la remise en forme et au bien être diffusés en direct et à la demande et proposés par de célèbres entraineurs et personnalités influentes dans le domaine du bien-être à travers le monde. KARA Smart Fitness est complémentaire au KARA Smart Fitness Mirror et, ensemble, les produits fournissent une solution matérielle et logicielle complète qui combine l'intelligence artificielle et la haute technologie pour le fitness à domicile. Pour plus d'informations, visitez le site www.karasmartfitness.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210105005067/fr/