Verint Systems Inc. aide les marques à établir des relations avec leurs clients. La société aide les organisations à combler le fossé des capacités d'engagement grâce à sa plateforme cloud Verint Customer Engagement. Cette plateforme est utilisée par environ 10 000 organisations dans 180 pays pour tirer parti des avancées en matière d'intelligence artificielle (IA), d'analyse et d'architecture cloud ouverte afin d'améliorer l'expérience client. La plate-forme Verint est indépendante des choix d'infrastructure de communication et s'intègre aux solutions existantes de centre de contact en tant que service (CCaaS), de communications unifiées en tant que service (UCaaS) et de plate-forme de communication en tant que service (CPaaS) des marques. La plate-forme Verint comprend un centre de données d'engagement (Engagement Data Hub). Les données d'interaction capturées à partir de plusieurs systèmes de communication vocale, vidéo, numérique et sociale, les données d'expérience capturées à partir de plusieurs systèmes d'enquête et les données d'enrichissement provenant de systèmes d'enregistrement sont unifiées et gérées dans un hub de données unique au cœur de la plateforme.

Secteur Services et conseils en informatique