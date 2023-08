Veris Residential, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT). La société développe, possède et exploite des immeubles locatifs multifamiliaux situés principalement dans le Nord-Est, ainsi qu'un portefeuille d'immeubles de bureaux de classe A. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'immobilier multifamilial et les services, ainsi que l'immobilier commercial et les autres biens immobiliers. La société fournit des services de location, de gestion immobilière, d'acquisition, de développement, de construction et des services liés aux locataires pour son portefeuille de biens immobiliers commerciaux et autres et de biens immobiliers multifamiliaux. L'activité de services multifamiliaux de la société fournit également des services similaires à des tiers. La société détient des participations dans environ 24 immeubles locatifs multifamiliaux, ainsi que des actifs non essentiels composés de cinq immeubles de bureaux, de quatre parkings/commerces et de deux hôtels, ainsi que de terrains aménageables.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial